وزرای امور خارجه ایران و عمان در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، وضعیت امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفت‌وگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و سید بدر البوسعیدی، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، عصر امروز جمعه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، وضعیت امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس، متعاقب پاسخ‌های متقابل و متناسب نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه کشورمان، گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

دو وزیر همچنین با اشاره به اهمیت حفظ امنیت کشتیرانی، راهکار‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند.

 

برچسب ها: عراقچی ، عمان
خبرهای مرتبط
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین
عراقچی در پایان نشست شانگهای: نه از تهدید می‌ترسیم و نه زیر بار فشار می‌رویم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عراقچی: زنده یاد اکبر عبدی با نقش‌آفرینی‌های ماندگار جایگاهی رفیع در سینمای ایران یافت
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳ مرداد
رئیس جمهور درگذشت زنده یاد اکبر عبدی را تسلیت گفت
پاشنه آشیل پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس چیست؟
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت
ایران مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود در منطقه است
آخرین اخبار
پاشنه آشیل پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس چیست؟
ایران مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود در منطقه است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳ مرداد
عراقچی: زنده یاد اکبر عبدی با نقش‌آفرینی‌های ماندگار جایگاهی رفیع در سینمای ایران یافت
رئیس جمهور درگذشت زنده یاد اکبر عبدی را تسلیت گفت
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
معادله جدید؛ به ازای شهادت هر ایرانی، به درک واصل شدن یک نیروی آمریکایی
عراقچی در پایان نشست شانگهای: نه از تهدید می‌ترسیم و نه زیر بار فشار می‌رویم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
دیدار مومنی با وزیر مشاور در وزارت کشور هند
دیدار مومنی با وزرای شرایط اضطراری روسیه و آفریقای جنوبی
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین
سپاه: اقامتگاه نظامیان آمریکایی در اردن و اربیل منهدم شدند
دیدار وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان
دیدار عراقچی با همتای پاکستانی در قرقیزستان
سوله‌های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد
دیدار وزرای کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
پیام سپاه به مردم کشور‌های منطقه: از محل اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرید
خاتمی: مردم پیروز و دشمنان شکست خورده خواهند بود
دیدار عراقچی و لاوروف در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای
امضای ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم توسط وزیران خارجه سازمان شانگهای
دیدار عراقچی با وزیر خارجه بلاروس؛ بررسی برنامه همکاری مشترک تا سال ۲۰۳۰
سپاه: ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون منهدم شد
سپاه: زاغه مهمات پایگاه آمریکا در علی السالم متلاشی شد
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت/ محل استقرار نظامیان تروریست هدف قرار گرفت
وزیر کشور: تجاوز علیه ایران نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است
بقائی تاکید کرد: اهمیت ویژه سازمان همکاری شانگهای و سازوکارهای چندجانبه برای ایران
عراقچی: مواضع دوپهلو در برابر حمله به ایران، متجاوز را به تکرار جنایت تشویق می‌کند/ عادی‌سازی جنایت از خود جنایت دردناک‌تر است