معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان از آغاز رسمی تردد زائران اربعین حسینی از مرز باشماق مریوان از سوم مردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی اکبر ورمقانی در تشریح آخرین وضعیت مرز باشماق اظهار داشت: از نظر امنیتی هیچ مشکلی وجود ندارد و فردا با حضور مقامات اقلیم کردستان عراق و فرماندار مریوان، مراسم استقبال رسمی از زائران برگزار و تردد رسما آغاز میشود.
استقرار ۸۰ موکب و ظرفیت پارک ۱۰ هزار خودرو
ورمقانی با اشاره به بسیج امکانات برای خدماترسانی در مسیر تردد زائران، تصریح کرد: در سطح استان کردستان ۸۰ موکب فعال شده که ۲۶ مورد از آنها بهطور مشخص در شهر مریوان و پایانه مرزی باشماق برای رفاه حال زائران مستقر شدهاند. همچنین ظرفیت پارکینگ برای بیش از ۱۰ هزار خودرو در مریوان و مجاورت مرز پیشبینی شده است.
انتقال رایگان تا سلیمانیه و مدیریت هوشمند بازگشت
این مقام مسئول به توافقات مهم حملونقلی با طرف عراقی اشاره کرد و افزود: بر اساس رایزنیهای انجامشده، انتقال زائران از مرز باشماق تا شهر سلیمانیه «کاملاً رایگان» است. همچنین برای شفافیت در هزینهها، کرایه مسیرهای بعدی به سمت نجف و کربلا بهدقت مصوب شده و در قالب بروشورهای اطلاعرسانی در اختیار زائران قرار میگیرد.
وی از تدبیر جدید برای تسهیل بازگشت زائران خبر داد و گفت: امسال برای نخستینبار، موکبی در عمود ۵۹ مستقر شده که نمایندگان شرکتهای حملونقل در آن حضور دارند تا فرآیند بازگشت زائران از منطقه عربی عراق کاملاً ساماندهی شده و مشکلات ترافیکی سالهای گذشته مرتفع شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان با دعوت از هموطنان برای انتخاب مسیر کردستان جهت عزیمت به عتبات عالیات، خاطرنشان کرد: این مسیر به دلیل برخورداری از اقلیم کوهستانی، ۱۰ تا ۱۵ درجه خنکتر از سایر مرزهای غربی کشور است. زائران میتوانند علاوه بر بهرهمندی از هوای مطبوع، پیش از اعزام یا در زمان بازگشت، با توقف چندروزه در مریوان از جاذبههای گردشگری بینظیر این منطقه نیز بازدید کنند.