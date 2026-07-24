رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل گفت: در پی وقوع حادثه انفجار و حریق در یکی از جایگاه‌های سوخت این شهرستان، وضعیت ۲ کارگر مصدوم این حادثه در دست پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - شهرام هراتی‌کبیر اظهار کرد: این حادثه در جریان عملیات مربوط به مخزن سوخت جایگاه کوثر واقع در بلوار دانشگاه، محور زابل به بنجار رخ داد و بر اثر آن، ۲ کارگر دچار مصدومیت و سوختگی شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، بازرس کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل در محل حاضر شد و بررسی اولیه موضوع را در چارچوب مقررات مربوط آغاز کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل ادامه داد: همچنین با حضور در مرکز درمانی، وضعیت کارگران مصدوم پیگیری و از خانواده آنان دلجویی شد.

هراتی‌کبیر گفت: با دستور و تاکید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، پیگیری وضعیت مصدومان و بررسی این حادثه در حدود وظایف و اختیارات قانونی این اداره با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: رسیدگی به موضوع در چارچوب مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار تا تکمیل بررسی‌ها ادامه خواهد داشت.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: کارگر حادثه دیده ، تعاون کاروفاه اجتماعی
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