باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و آغاز موج سفر زائران به عتبات عالیات، نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی در داخل عراق برای جابه‌جایی زائران از مرزهای زمینی ایران به شهرهای مقدس نجف و کربلا اعلام شد.

هر ساله میلیون‌ها زائر ایرانی از مرزهای مهران، چذابه، شلمچه و خسروی وارد عراق می‌شوند و پس از عبور از مرز، سفر خود را با سواری، ون یا اتوبوس به سمت شهرهای زیارتی ادامه می‌دهند.

اطلاع از نرخ‌های مصوب، علاوه بر جلوگیری از دریافت کرایه‌های نامتعارف، به زائران کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تری هزینه‌های سفر خود را مدیریت کنند.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، کرایه مسیر مرز مهران تا نجف با سواری بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دینار، با ون ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار و با اتوبوس ۱۰ تا ۱۳ هزار دینار تعیین شده است.

همچنین کرایه مرز مهران تا کربلا با سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، با ون ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار و با اتوبوس ۸ تا ۱۲ هزار دینار خواهد بود.در مسیر مرز شلمچه تا نجف نیز زائران برای استفاده از سواری باید ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، برای ون ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار و برای اتوبوس ۱۰ تا ۱۳ هزار دینار پرداخت کنند.

برای سفر از مرز شلمچه تا کربلا نیز کرایه سواری ۲۵ تا ۳۵ هزار دینار، ون ۲۲ تا ۲۵ هزار دینار و اتوبوس ۱۸ تا ۲۰ هزار دینار اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، کرایه مرز خسروی تا نجف با سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار و اتوبوس ۱۲ تا ۱۶ هزار دینار تعیین شده است.

همچنین زائرانی که از مرز خسروی راهی کربلا می‌شوند، برای سفر با سواری باید ۲۲ تا ۲۸ هزار دینار، با ون ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار و با اتوبوس ۱۰ تا ۱۵ هزار دینار پرداخت کنند.