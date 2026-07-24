رئیس پلیس راهور پایتخت، از اجرای طرح انتظامی ترافیکی ساماندهی برخورد با تخلفات «موتورسیکلت سواران» در «خطوط ویژه» از روز شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص زمان اجرای این طرح اعلام کرد: این طرح از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ در «خطوط ویژه خیابان‌های آزادی، انقلاب اسلامی و خیابان ولیعصر (عج) از میدان منیریه تا پل پارک وی در ۴۰ نقطه» اجرا میگردد.

وی در ادامه افزود: براساس «ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده است.

وی با بیان اینکه این طرح از روز شنبه در پایتخت اجرایی میگردد گفت: تخلفات موضوع طرح از جمله تردد در خطوط ویژه، عدم استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی»، پوشش پلاک، عبور از محل ممنوع، حرکت در خلاف جهت و حرکت در پیاده رو توسط همکاران بنده اعمال قانون میگردد.

وی در ادامه این طرح به موضوعات دیگری همچون برخورد با تخلفات موتور سیکلت سواران، توقیف ساعتی و اجرای طرح موتوریار، رفع اثر از پوشش پلاک «موتورسیکلت» و آشکارسازی پلاک نیز اشاره کرد.

سردار موسوی پور تصریح کرد: مهم‌ترین تدابیر کلی این طرح «افزایش انضباط ترافیکی و ایمنی عبور و مرور در خطوط ویژه، کاهش تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی، افزایش احساس امنیت عمومی در جامعه، پاسخ به مطالبات عمومی در حوزه رسیدگی به جرایم رانندگی و برخورد قاطع و بدون اغماض با تردد وسایل نقلیه» در «خطوط ویژه» با نظارت پلیس و برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در چارچوب قوانین و مقررات است.

سردار موسوی پور در پایان تاکید کرد: اجرای این طرح این امکان را فراهم می‌سازد تا همه کاربران ترافیکی با آرامش و امنیت در سطح شهر تهران تردد کنند.

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