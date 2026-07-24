باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ سفید از ناتوانی آمریکا در همگامشدن با روند شتابان مصرف موشکهای رهگیر خود در مواجهه با ایران ابراز نگرانی کرد؛ چرا که این جنگ منطقهای در حال بلعیدن پیشرفتهترین ذخایر تسلیحاتی آمریکا است.
شبکه آمریکایی «سیبیاس» فاش کرد که مقامات نظامی و اطلاعاتی ابراز نگرانی شدیدی نسبت به سرعت بالای مصرف ذخایر تسلیحاتی در خاورمیانه داشتهاند. این منابع تاکید کردند که دولت آمریکا به ناتوانی خود در حفظ روند مصرف تسلیحات نقطهزن، که در آغاز مواجهه با ایران جریان داشت، پی برده است.
این شبکه به نقل از مقامات آورد که مجتمعهای صنایع نظامی آمریکا توان تولیدی کافی برای ساخت موشک با نرخ مورد نیاز جهت جبران کسر ذخایر ستاد فرماندهی مرکزی (سنتکام) را ندارند. منابع توضیح دادند که سرعت خیرهکننده در «هدر رفتن» پیشرفتهترین موشکهای رهگیر به همراه ذخایر نقطهزن، باعث نگرانی بسیار شدیدی شده است.
مقامات به شبکه سیبیاس اشاره کردند که آرشیو تسلیحاتی آمریکا با کمبود سیستمهای «اتاکمز» (ATACMS) و گلولههای «هایمارس» (HIMARS) مواجه است. همچنین واشنگتن حجم عظیمی از موشکهای پدافندی پاتریوت و تاد و نیز پهپادها را با نرخهایی به مصرف رسانده که از توان تولید صنایع داخلی پیشی گرفته است.
با این حال، این شبکه تاکید کرد که آمریکا همچنان ذخایر کافی از گلولههای توپخانهای موشکی متحرک و موشکهای کروز JASSM و تاماهاوک را در اختیار دارد. مقامات در اظهارات خود اعلام کردند که بزرگترین منبع نگرانی، مربوط به موشکهای رهگیری است که برای مقابله با موشکهای کروز، بالستیک و پهپادها طراحی شدهاند.
شبکه سیبیاس افشا کرد که پنتاگون ذخایر این موشکها را از مناطق دیگر مانند اقیانوسهای هند و آرام تخلیه و منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث ایجاد نگرانی در میان مقامات در خصوص تاثیر این تخلیه تسلیحاتی بر آمادگی آمریکا در صورت شعلهور شدن درگیریهای غیرمنتظره در آن مناطق شده است.
منبع: آر تی