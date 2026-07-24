خودروی حامل رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، فنوج، لاشار و بخش‌های تابعه در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در محور زاهدان–خاش دچار سانحه و واژگونی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - خودروی حامل رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، فنوج، لاشار و بخش‌های تابعه در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در محور زاهدان–خاش دچار سانحه و واژگونی شد.

در این حادثه، نماینده ایرانشهر و همراهان وی برای انجام بررسی‌های پزشکی به یکی از مراکز درمانی زاهدان منتقل شدند.

بر اساس اعلام دفتر این نماینده، حال عمومی تمامی سرنشینان مساعد است و پس از دریافت خدمات درمانی، تا ساعاتی دیگر از بیمارستان ترخیص خواهند شد.

همچنین برنامه‌های کاری وی طبق روال ادامه خواهد یافت و از فردا پیگیری مطالبات مردم حوزه انتخابیه در تهران از سر گرفته می‌شود.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف
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