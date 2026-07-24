باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی حامل رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، فنوج، لاشار و بخشهای تابعه در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در محور زاهدان–خاش دچار سانحه و واژگونی شد.
در این حادثه، نماینده ایرانشهر و همراهان وی برای انجام بررسیهای پزشکی به یکی از مراکز درمانی زاهدان منتقل شدند.
بر اساس اعلام دفتر این نماینده، حال عمومی تمامی سرنشینان مساعد است و پس از دریافت خدمات درمانی، تا ساعاتی دیگر از بیمارستان ترخیص خواهند شد.
همچنین برنامههای کاری وی طبق روال ادامه خواهد یافت و از فردا پیگیری مطالبات مردم حوزه انتخابیه در تهران از سر گرفته میشود.