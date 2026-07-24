باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به‌صورت محرمانه جنگنده‌های خود را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. اقدامی که نخستین حمله مستقیم این دو کشور علیه تهران محسوب می‌شود.

به ادعای برخی از این منابع، حملات هوایی مذکور انبار‌های نگهداری پهپاد و موشک و همچنین چند تاسیسات نظامی دیگر را هدف قرار داده است.

این منابع همچنین مدعی شدند که امارات اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاعی هوایی لازم برای این عملیات را در اختیار بحرین و کویت قرار داده است.

این نشریه اوایل خرداد، به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که امارات از نخستین روز‌های جنگ تا یک روز پس از اعلام آتش‌بس، ده‌ها حمله هوایی علیه ایران انجام داده است. به گفته این منابع، حملات مذکور در هماهنگی با آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده و هر دو طرف اطلاعات نظامی مورد نیاز را در اختیار امارات قرار دادند.

منبع: وال استریت ژورنال