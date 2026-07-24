منابع آگاه می‌گویند بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی برای نخستین بار به‌طور مستقیم علیه اهدافی در خاک ایران حملاتی را انجام داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به‌صورت محرمانه جنگنده‌های خود را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. اقدامی که نخستین حمله مستقیم این دو کشور علیه تهران محسوب می‌شود.

به ادعای برخی از این منابع، حملات هوایی مذکور انبار‌های نگهداری پهپاد و موشک و همچنین چند تاسیسات نظامی دیگر را هدف قرار داده است.

این منابع همچنین مدعی شدند که امارات اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاعی هوایی لازم برای این عملیات را در اختیار بحرین و کویت قرار داده است.

 این نشریه اوایل خرداد، به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که امارات از نخستین روز‌های جنگ تا یک روز پس از اعلام آتش‌بس، ده‌ها حمله هوایی علیه ایران انجام داده است. به گفته این منابع، حملات مذکور در هماهنگی با آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده و هر دو طرف اطلاعات نظامی مورد نیاز را در اختیار امارات قرار دادند.

منبع: وال استریت ژورنال

برچسب ها: بحرین ، کویت ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی اسماعیل پور
۰۸:۴۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
بهتر است کاخ هایشان را بر سرشان خراب کنیم و همه این مزدوران را بکشیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ایران اگر پادشاه بحرین را دستگیر کند واز ملت بحرین رفراندوم بگیرد دوباره میتوان بحرین را به ایران وصل کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
اگه این جوره که باید به خودشون مستقیم حمله بشه نه به پایگاه های ٱمریکا
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
باید تمام پایگاه و فرودگاه های امارات و بحرین وکویت رابزنید تا جنگنده به آسمان ایران نفرستند....این نامردهای پَست...
منابع اقتصادی آنهارا بزنید که دیگر برای ما زیرآبی نروند .
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ابادانی
۰۳:۵۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
کویت بحرین وامارات را باهم جمع کنید بعید میدونم اندازه خوزستان شوند دول ترسو وابسته با بلندگوهای آمریکای چرت می‌گویند زدن یک نیروگاه آنها ویا آب شیرین کن آنها موجب تشنه مردن در تاریکی آنها خواهد شد
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
پس انتقام از کویت و بحرین و امارات واجب است
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
عربها خیلی سمن!
۰
۵
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