اختتامیه مسابقات قهرمانی کاتا جودوی کشور و انتخابی تیم ملی گرامیداشت آقای شهید ایران با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۱۸ استان به میزبانی قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اختتامیه مسابقات قهرمانی کاتا جودوی کشور و انتخابی تیم ملی، عصر در قم برگزار شد.این دوره از مسابقات طی روزهای نخست و دوم مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی ورزشگاه راحله قم خانه جودوی استان و با حضور ورزشکاران برگزیده از ۱۸ استان کشور برگزار شد و در پایان، نفرات برتر برای حضور در تیم ملی کاتا جودو شناسایی شدند.



رقابت‌های یادشده در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد و بیش از ۳۰۰ جودوکار در این رویداد ملی به رقابت پرداختند.



این مسابقات با هدف انتخاب نفرات برتر تیم ملی کاتا جودو و گرامیداشت شهدای ایران برگزار شد و ورزشکاران حاضر در فضایی رقابتی توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.



استاندار قم از روند برگزاری مسابقات بازدید کرد



استاندار قم عصر جمعه با حضور در محل برگزاری مسابقات، از نزدیک در جریان روند برگزاری این رویداد ملی قرار گرفت و از بخش‌های مختلف مسابقات بازدید کرد.



در این بازدید، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران، محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم نیز حضور داشتند.



بخش بانوان این رقابت‌ها در روز نخست با حضور ۱۳۰ ورزشکار و ۱۵ داور برگزار شد و در روز دوم نیز ۱۸۰ ورزشکار در بخش آقایان با قضاوت ۲۰ داور به رقابت پرداختند.



مسابقات قهرمانی کاتا جودوی کشور با مشارکت اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم، هیئت جودوی استان و همکاری شهرداری قم برگزار شد.



میزبانی قم از این رویداد ملی، طی دو روز با حضور ورزشکاران استان‌های مختلف کشور انجام شد و اختتامیه این مسابقات با معرفی نفرات برتر و پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی به کار خود پایان داد.

منبع:ورزش و جوانان قم