باشگاه خبرنگاران جوان - طی ساعات آینده صدای چند انفجار در اطراف شهرستان بهمئی به گوش خواهد رسید که منشأ آن، اجرای عملیات کنترل‌شده و ایمن برای انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از دوران جنگ است.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، این عملیات در راستای پاک‌سازی منطقه از بقایای مهمات جنگی و با هدف کاهش مخاطرات احتمالی برای ساکنان محلی و محیط پیرامونی انجام می‌شود و مسئولان تأکید کرده‌اند که این انفجارها از پیش برنامه‌ریزی شده و تحت شرایط کاملاً کنترل‌شده صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.

در همین راستا، از مردم فهیم، شهیدپرور و آگاه شهرستان بهمئی درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات و فضاسازی‌های احتمالی توجه نکنند؛ چرا که صدای انفجارهای پیش‌رو صرفاً ناشی از اجرای عملیات فنی و تخصصی برای امحای مهمات باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس است.

این اقدام بخشی از برنامه‌های ایمن‌سازی و پاک‌سازی مناطق در معرض تهدیدات ناشی از مهمات عمل‌نکرده به شمار می‌رود؛ مهماتی که در صورت باقی ماندن در طبیعت، می‌توانند در آینده برای مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق حاشیه‌ای، دامداران و کشاورزان خطرآفرین باشند.

مسئولان همچنین اطمینان داده‌اند که همه مراحل این عملیات با رعایت کامل ضوابط ایمنی و توسط نیروهای متخصص انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

بنابراین از شهروندان درخواست می‌شود در ساعات پیش‌رو، در صورت شنیدن صدای انفجار در اطراف شهرستان، آرامش خود را حفظ کرده و اطمینان داشته باشند که این صداها ناشی از یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده برای تأمین امنیت و رفع خطرات احتمالی از منطقه است.