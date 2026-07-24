آیین اختتامیه رویداد «مشق ناتمام»، با حضور خانواده شهید ماکان نصیری، در مجموعه پل طبیعت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - آیین اختتامیه رویداد هنری مشق ناتمام با حضور چهره‌های هنری، مدیران، مسئولان و خانواده شهید ماکان نصیری در پل طبیعت برگزار شد.رویداد هنری مشق ناتمام با هدف گرامیداشت یاد شهدای کودک کشور و بازخوانی داستان زندگی بیش از ۴۰۰ کودکی که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، از سه شنبه ۲۳ تا شنبه ۲ مردادماه در پل طبیعت برگزار شد.

این رویداد با اجرای نمایش، موسیقی، برنامه‌های تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها و نیز آیین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران همراه بود. 

در این مراسم حسین پارسایی گفت: ما توفیق پیدا کردیم که سر سفره فرشتگان کوچک باشیم؛ فرشتگانی که روز ۹ اسفند در آسمان پخش شدند. از ۲۴ تیرماه به مدت ۱۰ شب در پل طبیعت میزبان ده‌ها هزار نفر از ایرانیان وطن پرست بودیم که در این آیین سوگ و بزرگداشت مشارکت کردند.

وی افزود: بیش از ۴۰۰ کودک قربانی جنگ داریم که از جنگ رمضان و بعد از آن در اسفند ماه پرپر شدند. بسیاری از آنها با خانوادهشان، در مدرسه و از بین ما رفتند و یک شبه مشق فرشتهگی نوشتند و پرواز را آموختند. این رویداد برخاسته از معصومیت، مظلومیت این کودکان و صبوری خانوادههایشان شکل گرفت.

پارسایی با اشاره به بخش‌های مختلف برنامه گفت: ما چندین پرفورمنس داریم؛ پرفورمنس اول نیمکت خالی است، دانش‌آموزانی که نیمکتشان خالیست و در حضور و غیاب حاضر نیستند. در این ایستگاه، قصه‌های کودکانه کتاب‌های فارسی را مرور میکنیم؛ از حسنک کوکب خانم تا ریزعلی دهقان فداکار که این بار به جای دیگری رفته است.

وی تأکید کرد: پل طبیعت ۱۰ شب تبدار این بچه‌هاست. شاید ما امروز اینجا صدای این بچه‌ها باشیم؛ صدایی که به گوش جهانیان برسد تا بدانند چه فاجعه بزرگی رخ داده و بدانند که دل ۹۰ میلیون ایرانی خون است، اما ایرانی سرفراز، امیدوار و به آیند‌های روشن برای فرزندان این سرزمین عزیز باور دارد.

برچسب ها: کودکان ، اختتامیه ، جنگ تحمیلی سوم
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