باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا روز جمعه اظهارات هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، در مورد اقدامات انجام شده توسط نیرو‌های مسلح یمن برای لغو محاصره این کشور را محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به یمن نگرانی عمیق خود را از گام‌های برداشته شده توسط نیرو‌های مسلح یمن برای شکستن محاصره تحمیلی علیه یمن ابراز کرد، اما نگرانی خود را در مورد محاصره ۱۲ ساله یمن توسط رژیم سعودی و فاجعه انسانی ناشی از آن که سازمان ملل متحد آن را بزرگترین فاجعه انسانی جهان توصیف می‌کند، ابراز نکرد».

وزارت خارجه صنعا افزود: شاید فرستاده سازمان ملل فراموش کرده که فرستاده یمن است و نه عربستان سعودی، که نگرانی خود را از محاصره بنادر آن ابراز کند.

او همچنین تأکید کرد که «این مواضع و مواضع دیگر، رژیم سعودی را به ادامه جنایات خود علیه مردم یمن تشویق می‌کند و آنها به دنبال سرپوش گذاشتن بر جنایات خود هستند که ناقض همه هنجارها، قوانین و کنوانسیون‌ها است.»

این وزارتخانه تأکید کرد که این مواضع «برای دولت جمهوری یمن غیرقابل قبول است، و بی‌توجهی به رنج مردم یمن محسوب می‌شود».

به همین ترتیب، وزارت امور خارجه در صنعا بار دیگر تأکید کرد که «یمن حق مشروع کامل دارد که تمام اقدامات لازم را برای لغو محاصره ناعادلانه یمن انجام دهد.»

این وزارتخانه در پایان بیانیه خود تأکید کرد که «تظاهرات میلیونی مردم یمن به ارتش مجاهدان این کشور این اختیار را داده است که تا زمان لغو محاصره یمن، بنادر رژیم سعودی را محاصره کنند.»

هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در یمن، پیش از این گفته بود که نگران «از سرگیری حملات انصارالله به کشتی‌های تجاری و اختلال مجدد در ناوبری دریایی در دریای سرخ» است.

منبع: المیادین