وزارت امور خارجه یمن در صنعا با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، جانبداری هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل از ریاض را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا روز جمعه اظهارات هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، در مورد اقدامات انجام شده توسط نیرو‌های مسلح یمن برای لغو محاصره این کشور را محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به یمن نگرانی عمیق خود را از گام‌های برداشته شده توسط نیرو‌های مسلح یمن برای شکستن محاصره تحمیلی علیه یمن ابراز کرد، اما نگرانی خود را در مورد محاصره ۱۲ ساله یمن توسط رژیم سعودی و فاجعه انسانی ناشی از آن که سازمان ملل متحد آن را بزرگترین فاجعه انسانی جهان توصیف می‌کند، ابراز نکرد».

وزارت خارجه صنعا افزود: شاید فرستاده سازمان ملل فراموش کرده که فرستاده یمن است و نه عربستان سعودی، که نگرانی خود را از محاصره بنادر آن ابراز کند.

او همچنین تأکید کرد که «این مواضع و مواضع دیگر، رژیم سعودی را به ادامه جنایات خود علیه مردم یمن تشویق می‌کند و آنها به دنبال سرپوش گذاشتن بر جنایات خود هستند که ناقض همه هنجارها، قوانین و کنوانسیون‌ها است.»

این وزارتخانه تأکید کرد که این مواضع «برای دولت جمهوری یمن غیرقابل قبول است، و بی‌توجهی به رنج مردم یمن محسوب می‌شود».

به همین ترتیب، وزارت امور خارجه در صنعا بار دیگر تأکید کرد که «یمن حق مشروع کامل دارد که تمام اقدامات لازم را برای لغو محاصره ناعادلانه یمن انجام دهد.»

این وزارتخانه در پایان بیانیه خود تأکید کرد که «تظاهرات میلیونی مردم یمن به ارتش مجاهدان این کشور این اختیار را داده است که تا زمان لغو محاصره یمن، بنادر رژیم سعودی را محاصره کنند.»

هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در یمن، پیش از این گفته بود که نگران «از سرگیری حملات انصارالله به کشتی‌های تجاری و اختلال مجدد در ناوبری دریایی در دریای سرخ» است.

منبع: المیادین

برچسب ها: دریای سرخ ، یمن و عربستان ، محاصره یمن
خبرهای مرتبط
تغییر مسیر نفتکش‌های عربستان پس از هشدار یمن
انصارالله: محاصره دریایی صرفا علیه عربستان است
از فرودگاه صنعا تا باب‌المندب؛ معادلات جدید جنگ یمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ عمداً از دیدار با نتانیاهو خودداری می‌کند
تهدید ترامپ علیه چین و روسیه بر سر فروش سلاح به ایران 
عمان بر لزوم باز ماندن تنگه هرمز تأکید کرد
وال‌استریت ژورنال: ترامپ از جنگ ایران ناامید و بدبین شده است
رای‌گیری در سازمان ملل برای برکناری دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی
از هرمز تا باب‌المندب؛ محاصره‌های متعدد و اقتصاد جهانی در تنگنا
دعوت القسام به قیام سراسری در کرانه باختری
رایزنی لاوروف و عراقچی درباره کاهش تنش‌ها در خلیج فارس
انفجارهای متعدد در نزدیکی فرودگاه اربیل عراق
عراق گزارش نیویورک تایمز درباره میانجی‌گری برای آتش‌بس ایران و آمریکا را تکذیب کرد
آخرین اخبار
صنعا خطاب به فرستاده سازمان ملل: نماینده عربستان هستید؟!
نگرانی کاخ سفید؛ ایران پیشرفته‌ترین تسلیحات آمریکا را بلعید
سایه بحران سوخت و جنگ بر جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا
تهدید ترامپ علیه چین و روسیه بر سر فروش سلاح به ایران 
رای‌گیری در سازمان ملل برای برکناری دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
نتانیاهو هفته آینده با ترامپ دیدار می‌کند
مقاومت مالزی در برابر آمریکا: اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم
حمله انتحاری در پاکستان جان ۱۵ نفر را گرفت
ترامپ و زلنسکی هفته آینده دیدار می‌کنند
انصارالله: محاصره دریایی صرفا علیه عربستان است
دعوت القسام به قیام سراسری در کرانه باختری
رایزنی لاوروف و عراقچی درباره کاهش تنش‌ها در خلیج فارس
عراق گزارش نیویورک تایمز درباره میانجی‌گری برای آتش‌بس ایران و آمریکا را تکذیب کرد
عمان بر لزوم باز ماندن تنگه هرمز تأکید کرد
بن‌گویر: شهر‌های فلسطینی را مثل بیت‌حانون غزه تخریب کنید
چین از طرف‌های درگیر در دریای سرخ خواست خویشتن‌داری کنند
انفجارهای متعدد در نزدیکی فرودگاه اربیل عراق
ترامپ عمداً از دیدار با نتانیاهو خودداری می‌کند
رایزنی وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره جنگ در خاورمیانه
وال‌استریت ژورنال: ترامپ از جنگ ایران ناامید و بدبین شده است
وزرای امور خارجه هشت کشور از جمله ترکیه، حملات گسترده به مسجدالاقصی را محکوم کردند
ترامپ تعرفه‌های جدید ۱۰ و ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای ۶۰ شریک تجاری اعمال کرد
از هرمز تا باب‌المندب؛ محاصره‌های متعدد و اقتصاد جهانی در تنگنا
نیویورک تایمز: پنتاگون آمار کشته‌شدگان آمریکا در جنگ با ایران را از ۱۸ به ۱۴ کاهش داد
وزرای امور خارجه چین و آسه‌آن خواستار پایان فوری درگیری جنگ آمریکا و ایران شدند
نماینده ایران در سازمان ملل: به دفاع از تمامیت ارضی خود ادامه خواهیم داد
ادعای نیویورک تایمز: ایران آتش‌بس موقت ترامپ را رد کرد
رسانه‌های عبری: سفر نتانیاهو به واشنگتن در هفته آینده بعید است
نتانیاهو درباره تحولات اخیر، جلسه امنیتی برگزار می‌کند