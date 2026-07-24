باشگاه خبرنگاران جوان -روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم اعلام کرد:چهار بازیکن استان قم به اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسالان هاکی روی یخ بانوان دعوت شدند تا شانس خود را برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی و اعزام به رقابت‌های جهانی محک بزنند.

این اردو روز جمعه ۲ مردادماه در پیست یخ ایران‌مال برگزار شد و سوگند آقایی، هدیه آقایی، ملیحه علی‌بیگلو و فاطمه نظری به عنوان نمایندگان قم در آن حضور داشتند.

در این میان فاطمه نظری با ۱۴ سال سن عنوان جوان‌ترین بازیکن اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسالان را به خود اختصاص داد؛ اتفاقی که از حضور استعدادهای نوجوان قم در بالاترین سطح هاکی روی یخ بانوان کشور حکایت دارد.