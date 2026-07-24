مدیرکل هواشناسی سیستان وبلوچستان گفت: وزش باد‌های ۱۲۰ روزه در شمال استان همچنان تداوم دارد و سرعت وزش باد در شهرستان زابل از ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت گذشت و دید افقی را به یک‌هزار و ۵۰۰ متر کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حیدری گفت: با ثبت این میزان، زابل برای سومین روز متوالی شاهد وزش باد با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت بود.

وی افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به سه هزار متر محدود شد.

حیدری با اشاره به فعالیت سامانه مونسون در استان گفت: در شبانه‌روز گذشته از ۲۰ ایستگاه هواشناسی گزارش بارندگی دریافت شد که بیشترین بارش‌ها مربوط به بناب با ۶۰ میلی‌متر، نیلگان ۲۱ میلی‌متر، چگرد ۱۹ میلی‌متر، سیرکان ۸.۵ میلی‌متر و خاش ۳.۳ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تا فردا در زاهدان، برخی ارتفاعات شمالی و مرکزی و همچنین ارتفاعات جنوبی و شرقی استان، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق، تندباد‌های موقتی و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در شمال استان تا اواسط هفته، به‌ویژه روز سه‌شنبه، وزش باد شدید و گردوخاک تداوم خواهد داشت و در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز طی این مدت وزش باد، گاهی گردوخاک و افزایش غبار دور از انتظار نیست.

وی به شهروندان توصیه کرد از تردد‌های غیرضروری هنگام گردوخاک، توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و حضور در ارتفاعات هنگام وقوع رعدوبرق خودداری کنند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: وزش باد ، بارش باران
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