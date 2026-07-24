باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی شامگاه جمعه در آیین افتتاح سه مجتمع فرهنگی_ هنری استان اردبیل اظهار کرد: ایران عزیز ما در یک منطقه جغرافیایی وسیعی قرار دارد، هر قسمتش یک ایران کوچک است؛ یعنی همان ویژگی‌هایی که ما در ایران بزرگ می‌بینیم، وقتی وارد مناطق مختلف می‌شویم همان ویژگی را در آن منطقه می‌بینیم؛ وقتی وارد استان اردبیل می‌شویم، یک ایران کوچک می‌بینیم و حتی وقتی وارد عنبران و نمین می‌شویم، همان ایران کوچک با ویژگی‌های ایران بزرگ سراغ داریم‌.

وی افزود: وقتی در همین منطقه نمین و عنبران تنفس می‌کنیم، به گونه‌ای ایران بزرگ را می‌بینیم؛ ویژگی ایران بزرگ تنوع اقوام است و ما به این می‌بالیم که اقوام مختلف ایران بزرگ در طول تمدن کهنش در یک همزیستی باهم قرار داشتند؛ استان اردبیل نیز چنین است و در عنبران و نمین هم ترکان آذربایجانی و تالشی‌ها و اقوام دیگر قرن‌ها و سال‌ها در کنار هم زیسته‌اند و کسی احساس تفاوت قومیت نداشته است.

ایران سرزمین ادیان و مذاهب است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ایران بزرگ سرزمین ادیان و مذاهب است و چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام ویژگی ایران همزیستی، همگرایی و هم‌افزایی ادیان و مذاهب بوده است.

صالحی افزود: وقتی به استان اردبیل می‌آییم همین را می‌بینیم و وقتی به عنبران و نمین هم می‌آییم، همین ویژگی را می‌بینیم؛ چنان که الان هم مردم و مسئولانی از اهل سنت و تشیع در کنار هم هستند و به سوی یک قبله، به دنبال یک پیامبر و یک ریشه سرزمینی هستند.

وی اضافه کرد: ایران بزرگ ما پر از زیبایی‌ها و نعمت‌های خدادادی طبیعی است و در مقیاس استان اردبیل هم همین است و در مقیاس عنبران و نمین هم همین را می‌بینیم؛ گردنه حیران، جنگل فندقلو و سایر ظرفیت‌ها از جمله جنگل‌های هیرکانی که از این منطقه تا استان گلستان امتداد دارند، تجلی جمال الهی در ایران عزیز در جلوه‌های متنوع هستند.

صالحی با تاکید بر اینکه این زیبایی‌های حضرت حق است که در این منطقه تجلی پیدا کرده است، گفت: ایران بزرگ ما سرزمین کهن تاریخی و تمدنی است و از نخستین زیستگاه‌های بشری دارای توالی و پیوستگی تمدنی از ماقبل تاریخ و دوره پارینه سنگی و نوسنگی تا دوره معاصر را در خود دارد و استان اردبیل هم این‌چنین است.

وی عنوان کرد: تپه‌های باستانی که در این منطقه وجود دارد و بسیاری از جزییات آن هنوز ناشناخته است، حکایت از همین موضوع دارد و گوشه گوشه این خاک و از جمله نمین و عنبران نشانگر یک تمدن تاریخی و دیرین و کهن است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ویژگی دیگر ایران زمین آداب، رسوم و فرهنگ متعالی انسانی آن است و وقتی بخش‌های مختلف استان اردبیل را می‌بینیم و حتی در مقیاس جغرافیایی عنبران و نمین همین ویژگی وجود دارد؛ آداب و رسوم نوروزی یک روستای منطقه مبنی بر آشتی کردن و کنار گذاشتن کدورت‌ها در روز اول نوروز هم از همین ویژگی سرچشمه می‌گیرد.

وی تشریح کرد: ایران، سرزمین فرهنگ و هنر است و هنر در ایران نه به قدمت تاریخ مکتوب، بلکه پیشا تاریخ است.

شناسنامه ایران با فرهنگ و هنر پیوند دارد

صالحی اضافه کرد: شناسنامه ایران با فرهنگ و هنر پیوند دارد و پیش از اینکه تاریخ مکتوبی داشته باشیم، جای جای ایران زمین نشانه صدق این ادعا است؛ این فرهنگ و هنر در طول سال‌ها در نقاط مختلف کشور امتداد داشته است.

وی ادامه داد: همین هنر گلیم‌بافی، مشاهیر شعر، خوشنویسی، ادبیات، دانشمندان علوم جدید و راه‌اندازی نخستین مدرسه‌های به سبک امروزی از این منطقه (نمین و عنبران) با سابقه بیش از ۱۰۰ سال از نشانه‌های آن است.

وی اظهار کرد: قدر ایران را به عنوان سرزمین هنر می‌دانیم و یکی از چیزهایی که می‌تواند کمک کند این سرزمین بماند و گستره پیدا کند، همین مجتمع‌ها و فضاهای فرهنگی است که می‌تواند پاتوقی برای هنرمندان و فرصتی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز استعدادهای خلاق فرهنگی و هنری بسیار زیاد هستند و فرصتی‌های زیادی در شهرها، شهرستان‌ها و حتی روستاها داریم.

صالحی افزود: عرصه فرهنگ و هنر بیش از گذشته در ایران فرصت و زمینه دارد و باید تلاش کنیم این ظرفیت‌ها به فعلیت برسد و امیدوارم چنین مجتمع‌هایی فرصتی برای بروز ظرفیت‌هایی باشد که پیش‌تر به دلیل فقدان آن معطل بودند.

سیدعباس صالحی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر جمعه در فرودگاه اردبیل از سوی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و برخی مقامات دیگر استان مورد استقبال قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دو جنگ تحمیلی گذشته حوزه فرهنگ و هنر با آسیب‌ها و مشکلات جدی روبرو شد.

صالحی گفت: دولت نه تنها در این شرایط جنگی خدمات خود را تعطیل نکرده بلکه درصدد جلب رضایت مردم با تکمیل و بهره برداری از طرح های مختلف و تزریق منابع مورد نیاز است.

وی از برگزاری جلسات شورای عالی سینمای کشور برای حل موانع و مشکلات فعالان این عرصه خبر داد و تصریح کرد: جلسه شورای سینمای استان اردبیل نیز باب حضور فعالان این عرصه فردا برگزار خواهد شد.

صالحی ادامه داد: شرایط خوبی را برای توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری در کشور به ویژه استان ها شاهدیم که به یقین تکمیل و افتتاح زیرساخت های فرهنگی نشان می دهد که جنگ و شرایط سخت کشور مانع از خدمت‌رسانی دولت نیست.