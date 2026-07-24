باشگاه خبرنگاران جوان - احمد جمالالدینی با اشاره به شرایط ایجادشده پس از حملات اخیر آمریکا به جنوب کشور، اظهار کرد: روزهای سختی را در ایران اسلامی پشت سر میگذاریم و شهرستان جاسک به عنوان خط مقدم تقابل با دشمن متخاصم، بیشترین فشار این حملات را متحمل شده است.
وی با بیان اینکه بندر جاسک در همه شرایط یکی از ظرفیتهای مهم کشور در حوزه صادرات و واردات به شمار میرود، افزود: در جریان حملات روزهای ابتدایی، حدود ۱۰۰ فروند شناور متعلق به مردم و بخش خصوصی که هیچگونه فعالیت نظامی نداشتند، دچار خسارت شدند.
فرماندار جاسک با تأکید بر اینکه این شناورها سرمایه و محل ارتزاق بسیاری از خانوادههای منطقه هستند، گفت: انتظار میرود با حمایت دولت و همراهی مردم، خسارتهای وارد شده جبران شود تا فعالان این حوزه بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند.
جمالالدینی ابراز امیدواری کرد با همدلی و پشتیبانی دولت، روند جبران خسارتها با سرعت دنبال شود و مردم منطقه با عبور از این شرایط، همچنان در کنار نظام و کشور نقشآفرینی کنند.