رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر خواستار تغییر رویکرد سیاست‌های حمایتی دولت از حمایت صرف از شرکت‌ها به سمت کاهش ریسک و تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سجاد نیری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تأکید بر اینکه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان بدون تقویت سرمایه‌گذاران خطرپذیر امکان‌پذیر نیست، گفت: تجربه کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد دولت‌ها به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، با کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خصوصی، زمینه رشد اقتصاد نوآوری را فراهم می‌کنند و این رویکرد باید در ایران نیز به طور جدی دنبال شود.

سید محمدحسین سجادی‌نیری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از رشد شرکت‌های فناوری‌محور در دنیا مرهون فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است و دولت‌ها در این کشور‌ها نقش تسهیلگر را ایفا می‌کنند، نه سرمایه‌گذار مستقیم.

وی افزود: دولت‌ها معمولاً بخشی از منابع مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تأمین می‌کنند یا با ابزار‌هایی مانند بیمه سرمایه‌گذاری، گرنت، تضمین بخشی از ریسک و مشارکت در سرمایه، انگیزه ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های فناورانه را افزایش می‌دهند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ادامه داد: سرمایه‌گذاری در فناوری ذاتاً پرریسک است و اگر دولت در کنار سرمایه‌گذاران قرار نگیرد، طبیعی است که بخش خصوصی در شرایط اقتصادی ناپایدار با احتیاط بیشتری عمل کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته طراحی این ابزار‌های حمایتی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، چه خصوصی و چه وابسته به نهاد‌های عمومی، بدون پشتوانه‌های لازم فعالیت کرده‌اند.

سجادی‌نیری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری، تحت تأثیر جنگ، نااطمینانی‌های سیاسی و نوسانات اقتصادی نیز قرار دارد و در چنین فضایی، اهمیت سیاست‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری دوچندان می‌شود.

وی افزود: انتظار فعالان اکوسیستم نوآوری این است که معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر دستگاه‌های مرتبط، در دوره جدید مدیریت خود توجه ویژه‌ای به تقویت سرمایه‌گذاران خطرپذیر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی داشته باشند.

رئیس هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق اظهار کرد: باید سازوکار‌هایی طراحی شود که سرمایه‌گذاران خصوصی با اطمینان بیشتری وارد حوزه فناوری شوند و احساس کنند در صورت بروز ریسک، بخشی از این ریسک توسط سیاست‌های حمایتی دولت پوشش داده خواهد شد.

وی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد هر جا سرمایه‌گذاران خطرپذیر تقویت شده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز رشد کرده‌اند و اقتصاد نوآوری شتاب گرفته است.

سجادی‌نیری خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌های حمایتی کشور از تمرکز صرف بر شرکت‌های دانش‌بنیان، به سمت حمایت از سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها نیز حرکت کند؛ زیرا بدون سرمایه‌گذار، توسعه فناوری و نوآوری نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: آینده اقتصاد دانش‌بنیان ایران به میزان موفقیت در تقویت سرمایه‌گذاران خطرپذیر، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی و طراحی ابزار‌های نوین کاهش ریسک وابسته است و هرچه این بخش تقویت شود، ظرفیت رشد فناوری، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور نیز افزایش خواهد یافت.

برچسب ها: اقتصاد دانش بنیان ، توسعه فناوری
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