با آغاز طرح ضربتی پلیس راه استان قم ۱۶ خودروی متخلف حادثه ساز در کمربندی امام علی (ع) توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح الله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم اعلام کرد: در پی افزایش آمار تصادفات در محور کمربندی امام علی طرح ضربتی پلیس راه به مرحله اجرا درآمد.

او گفت: در جریان این طرح که با هدف کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز رانندگی اجرا شد، مأموران پلیس راه موظف شدند با هرگونه تخلف حادثه‌ساز به‌شدت برخورد کنند و در یک روز ۱۶ خودرو دارای دو تخلف همزمان به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ شاکری افزود: این طرح تا زمان کاهش محسوس تصادفات در این محور ادامه خواهد داشت و تخلفات هم‌زمان به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در نظر گرفته می‌شود.