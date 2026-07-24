باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مسعود ده‌نمکی، نویسنده و کارگردان در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره ابعاد شخصیتی و کارنامه کاری زنده‌یاد اکبر عبدی گفت: امروز سینما و تلویزیون ایران دچار ضایعه‌ای شد که به این زودی‌ها قابل جبران نیست. آقای اکبر عبدی یکی از بازیگر-مولف‌های سینما و تلویزیون ایران بود و نقش‌های متفاوتی را تجربه کرد. در بیشتر نقش‌ها، ایشان نقش فردی انسان‌دوست را زندگی کرد. او آدم سفره‌داری بود و به هر جا رسید، گذشته خود را فراموش نکرد و به مردم خود هیچ‌وقت پشت نکرد. در همه سختی‌ها و شرایط جنگ در کنار مردم بود.

متاسفانه ساعتی پیش آقای اکبر عبدی در منزل فوت کردند، بعد از طی دوره بیماری که داشتند. احتمال زیاد مراسم تشییع یکشنبه صبح از مقابل تالار وحدت انجام خواهد شد و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهند شد.