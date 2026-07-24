شرکت آبفای قم در اطلاعیه ای از قطع یا افت فشار شدید جریان آب در بلوار شهید کبیری در روز شنبه سوم مردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب و فاضلاب استان قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی میرساند به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب در روز شنبه ۳ مردادماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:
بلوار شهید کبیری از تقاطع شهیدان رضا نژاد الی مسجد بقیه الله و کوچههای ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ به همراه تمامی فرعیهای منشعب در این محدوده
همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپهای آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید.
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