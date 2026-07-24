شرکت آبفای قم در اطلاعیه ای از قطع یا افت فشار شدید جریان آب در بلوار شهید کبیری در روز شنبه سوم مردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب و فاضلاب استان قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب در روز شنبه ۳ مردادماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

 بلوار شهید کبیری از تقاطع شهیدان رضا نژاد الی مسجد بقیه الله و کوچه‌های ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ به همراه تمامی فرعی‌های منشعب در این محدوده

 همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید. 

 تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های عزیز در شهر‌ها و روستا‌های استان است.

برچسب ها: قطع آب ، شرکت آبفای قم
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