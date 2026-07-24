ترامپ در واکنش به جریمه شرکت‌های فناوری آمریکایی از سوی اتحادیه اروپا، این بلوک را به اعمال تعرفه‌های سنگین تهدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه اتحادیه اروپا جریمه‌های سنگینی علیه شرکت‌های  فناوری آمریکا وضع کرد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد که تعرفه‌های سنگینی علیه این اتحادیه وضع می‌کند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ایالات متحده قلک اروپا نیست و اجازه نخواهیم داد چنین باشد».

او اعلام کرد آمریکا «فوراً» تحقیقاتی را درباره «غارت شرکت‌های آمریکایی و مالیات‌دهندگان آمریکایی» آغاز خواهد کرد و افزود: «اتحادیه اروپا بابت این رفتار غیرقانونی و به‌شدت غیراخلاقی که بار‌ها درباره آن هشدار داده بودم، بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت». 

این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که اتحادیه اروپا، شرکت گوگل را به دلیل نقض قوانین این بلوک به پرداخت ۸۹۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد.

اتحادیه اروپا می‌گوید گوگل با سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود، قوانین رقابت دیجیتال در این بلوک ۲۶ کشوری را نقض کرده است. به طور مثال، گوگل خدمات خود (مانند خرید، هتل، پرواز و سایر سرویس‌ها) را در نتایج جست‌و‌جو نسبت به رقبایش در موقعیت بهتری نمایش می‌داد. یا اینکه محدودیت‌هایی برای توسعه‌دهندگان برنامه‌های تلفن همراه ایجاد کرده بود تا نتوانند کاربران را به روش‌های پرداخت خارج از سیستم پرداخت گوگل هدایت کنند یا آنها را از گزینه‌های ارزان‌تر مطلع کنند.

منبع: گاردین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تعرفه ، اتحادیه اروپا
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