باشگاه خبرنگاران جوان - از ساعتی پیش تصویری در فضای مجازی منتشر شده که فردی عنوان می‌کند شعبات ساعدی‌نیا باز شده و در حال فعالیت هستند.



انتشار این ویدیو که اصالت آن با توجه به فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی قابل تایید نیست و اعلام ادعای باز شدن شعب ساعدی‌نیا باعث شد که موضوع از دادگستری استان قم مورد سوال واقع شود.

دادگستری استان قم اعلام کرد که این پرونده در مرجع قضایی در حال رسیدگی است هیچگونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدی‌نیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.



همچنین موضوع مصادره اموال در دادگاه در حال رسیدگی جهت صدور حکم نهایی است.

گفتنی است مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا، به جرم «فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه‌ها و مغازه‌های متعلق به خود در کل کشور در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ همراهی کرده بود.