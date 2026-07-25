باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت خدمات پستی در استان‌های جنوبی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تمامی فرآیند‌های پستی در این مناطق مطابق روال عادی در حال انجام است و حتی ارسال مرسولات از استان‌های جنوبی به سایر نقاط کشور نسبت به گذشته با افزایش نیز همراه بوده است.

وی افزود: استمرار این خدمات نتیجه تلاش و ازخودگذشتگی کارکنان شرکت ملی پست در استان‌های جنوبی، به‌ویژه همکاران مستقر در جزایر است که با وجود شرایط خاص، خدمات‌رسانی را بدون وقفه ادامه داده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود گفت: در حال حاضر به جز جزیره خارک و برخی اماکن نظامی یا محدوده‌هایی که به دلیل ملاحظات امنیتی تحت کنترل ویژه قرار دارند، هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات پستی در سایر جزایر و مناطق جنوبی کشور وجود ندارد.

احمدی تأکید کرد: شرکت ملی پست با اتخاذ تمهیدات لازم، تلاش کرده است خدمات‌رسانی به مردم در سراسر کشور بدون اختلال ادامه یابد.