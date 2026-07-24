شهردار لندن اعلام کرد که در صورت سفر نخست‌وزیر اسرائیل به لندن، دولت انگلیس را برای اجرای حکم دستگیری دیوان کیفری بین‌المللی تحت فشار خواهد گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صادق خان، شهردار لندن، تاکید کرد که در صورت سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به پایتخت انگلیس، دولت این کشور را برای اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) علیه او تحت فشار خواهد گذاشت.

صادق خان در پاسخ به پرسشی درباره موضعش در قبال سفر احتمالی نتانیاهو به لندن گفت: «معتقدم که در غزه نسل‌کشی در حال وقوع است و نتانیاهو را مسئول آن می‌دانم. او به عنوان مرتکب نسل‌کشی، قانون را نقض کرده است. عدالت باید اجرا شود.»

او در پاسخ به این سوال که آیا دولت انگلیس را مجبور به اقدام خواهد کرد، افزود: «اگر هرگونه نشانه‌ای از آمدن او به لندن وجود داشته باشد، به نخست‌وزیر فشار خواهم آورد تا از اجرای قانون اطمینان حاصل کنم. افرادی که مرتکب نسل‌کشی می‌شوند در لندن جایی ندارند.»

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشتی را علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم تروریستی اسرائیل، به اتهام ارتکاب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت در نوار غزه، از جمله استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و نسل‌کشی، صادر کرد.
با این حال، انگلیس هنوز موضع نهایی خود را درباره اجرای این حکم اعلام نکرده است؛ چرا که دولت قبلی ان کشور اعلام کرده بود «این حکم را بررسی خواهد کرد»، در حالی که از سوی دولت جدید به ریاست اندی برنهم که به تازگی این سمت را بر عهده گرفته، هنوز هیچ تایید رسمی صادر نشده است.

تصریحات صادق خان در زمانی مطرح می‌شود که انگلیس شاهد بحث‌های داغی درباره تعهدش به تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی است؛ چرا که دولت این کشور طبق قانون موظف به اجرای احکام بازداشت بین‌المللی است، اما ممکن است تحت فشار‌های سیاسی برای بازارزیابی موضع خود قرار گیرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: صادق خان ، شهردار لندن ، جنایتکار جنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
بعد از واکنش تند شهردار نیویورک نوبت به شهردار لندن رسید .... نتانیابو با شهرداری مشکل داره میره شورای حل اختلاف پیش ترامپولی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
تو و شهردار نیویورک چون مسلمونید اینجوری موضع گرفتید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
انگلیس پدرسوخته!!

هیچ غلطی نمیکنی!
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