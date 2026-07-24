مرحوم اکبر عبدی گفته بود: در بیمارستان بودم که آقا دو بار حال من را پرسیده بود و ابراز لطف کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - زنده‌یاد اکبر عبدی در گفت‌وگویی از لطف رهبرِ شهیدِ انقلاب نسبت به وی در روز‌هایی که او در بستر بیماری بود، سخن گفته بود.

عبدی گفته بود: شاید باورتان نشود. حضرت آقا که ما فکرش را نمی‌کردیم، وقتش را داشته باشد، دو بار از طریق دوستان جویای حال من شده بودند. مثلاً گفته بودند بروید خبردار شوید، شنیده‌ام آقای عبدی بیمارستان بوده است. ببینید حال جسمانی‌اش چگونه است و آیا نیاز به کمک مالی دارد. ایشان سرمایه این مملکت است و ابراز لطف کرده بودند. این در حالی است که ما اصلاً فکر نمی‌کردیم ایشان ما را به یاد داشته باشند. چراکه آنقدر مشغله کاری دارند.

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برچسب ها: اکبر عبدی ، سینمای ایران ، حضرت آقا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عمار .
۰۸:۵۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
به نام خداوند جان و خرد : هنرپیشه فیلم سریال تلویزیونی سینمایی تکرار نشدنی بود روحش شاد باد یاد نامش گرامی ماندگار باد برای شادی روحش بفرستیم رحم الله من یقرا الفاتحه مع اخلاص و صلوات و برای بازماندگانش صبر اجر از درگاه خداوند متعال جل جلاله خواستاریم .
التماس دعا و صلوات.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد خدا رحمتش کند
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خیلی خوب بودی حیف.
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۱۱
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