مرحوم اکبر عبدی گفته بود: در بیمارستان بودم که آقا دو بار حال من را پرسیده بود و ابراز لطف کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - زندهیاد اکبر عبدی در گفتوگویی از لطف رهبرِ شهیدِ انقلاب نسبت به وی در روزهایی که او در بستر بیماری بود، سخن گفته بود.
عبدی گفته بود: شاید باورتان نشود. حضرت آقا که ما فکرش را نمیکردیم، وقتش را داشته باشد، دو بار از طریق دوستان جویای حال من شده بودند. مثلاً گفته بودند بروید خبردار شوید، شنیدهام آقای عبدی بیمارستان بوده است. ببینید حال جسمانیاش چگونه است و آیا نیاز به کمک مالی دارد. ایشان سرمایه این مملکت است و ابراز لطف کرده بودند. این در حالی است که ما اصلاً فکر نمیکردیم ایشان ما را به یاد داشته باشند. چراکه آنقدر مشغله کاری دارند.