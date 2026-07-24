کارشناس هواشناسی قم از روند افزایشی دمای هوای استان تا روز دوشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی اسماعیلی کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبر شبانگاهی سیمای مرکز قم  برای اواخر وقت امشب افزایش ابر را پیش بینی کرد .

او با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت:دمای هوای استان تا روز دوشنبه افزایشی خواهد بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وضعیت جوی قم ، هواشناسی قم
خبرهای مرتبط
هشدار نارنجی هواشناسی در قم؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است
اعلام هشدار زرد هواشناسی در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه بازگشایی شعب ساعدی‌نیا توسط دادگستری قم
ترمز ۱۶ خودروی حادثه ساز در محور کمربندی امام علی (ع) قم کشیده شد
برخورد مرگبار تریلی و خاور در اتوبان قم ـ گرمسار
تب قم بالا می رود + فیلم
اختتامیه رقابت‌های کاتا جودوی کشور گرامیداشت آقای شهید ایران در قم
اختلال در جریان آب فردا شنبه در بلوار شهید کبیری قم
چهار هاکی‌باز قمی در اردوی انتخابی تیم ملی
آخرین روند بازسازی منازل آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم در قم
آخرین اخبار
آخرین روند بازسازی منازل آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم در قم
برخورد مرگبار تریلی و خاور در اتوبان قم ـ گرمسار
تب قم بالا می رود + فیلم
ترمز ۱۶ خودروی حادثه ساز در محور کمربندی امام علی (ع) قم کشیده شد
اختلال در جریان آب فردا شنبه در بلوار شهید کبیری قم
تکذیب شایعه بازگشایی شعب ساعدی‌نیا توسط دادگستری قم
چهار هاکی‌باز قمی در اردوی انتخابی تیم ملی
اختتامیه رقابت‌های کاتا جودوی کشور گرامیداشت آقای شهید ایران در قم
امر به معروف با زبان نادرست، نتیجه معکوس دارد/ خیابان‌ها جای تبیین نیست
تداوم خشکسالی حیات گیاهی و جانوری قم را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است
هوای قم همچنان در شرایط ناسالم است /لزوم توجه به هشدارهای مراقبتی