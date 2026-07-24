کارشناس هواشناسی قم از روند افزایشی دمای هوای استان تا روز دوشنبه خبر داد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0642\u0645 \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u062e\u0628\u0631 \u0634\u0628\u0627\u0646\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u00a0 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0627\u062e\u0631 \u0648\u0642\u062a \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0628\u0631 \u0631\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f .\n\u0627\u0648 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0646\u062f \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062f\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u062f\u0645\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n