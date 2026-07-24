کرمی با اشاره به انجام اقدامات زیرساختی مطلوب در خودروگاه اربعین مهران، گفت: این خودروگاه دارای ۲۸ بخش عملیاتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی شامگاه پنج‌شنبه به همراه معاون سیاسی استانداری و فرماندار مهران، با حضور در خودروگاه بزرگ اربعین، ضمن بازدید از روند خدمات‌رسانی و زیرساخت‌های این مکان، اظهار کرد: تا این لحظه ۲ هزار و ۲۵۰ خودرو وارد خودروگاه اربعین شده و فرآیند پذیرش به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به این‌که خودروگاه اربعین مهران دارای ۲۸ بخش عملیاتی است، افزود: پایش تصویری و سیستم مکانیزه ورود خودرو‌ها فعال شده است و کارکنان شهرداری و ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی نیز به منظور تسهیل در تردد و انتقال زوار به پایانه مرزی در این مکان مستقر شده‌اند.