کرمی با اشاره به انجام اقدامات زیرساختی مطلوب در خودروگاه اربعین مهران، گفت: این خودروگاه دارای ۲۸ بخش عملیاتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احمد کرمی شامگاه پنج‌شنبه به همراه معاون سیاسی استانداری و فرماندار مهران، با حضور در خودروگاه بزرگ اربعین، ضمن بازدید از روند خدمات‌رسانی و زیرساخت‌های این مکان، اظهار کرد: تا این لحظه ۲ هزار و ۲۵۰ خودرو وارد خودروگاه اربعین شده و فرآیند پذیرش به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به این‌که خودروگاه اربعین مهران دارای ۲۸ بخش عملیاتی است، افزود: پایش تصویری و سیستم مکانیزه ورود خودرو‌ها فعال شده است و کارکنان شهرداری و ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی نیز به منظور تسهیل در تردد و انتقال زوار به پایانه مرزی در این مکان مستقر شده‌اند.

برچسب ها: مرز مهران ، اربعین
خبرهای مرتبط
زمان بررسی گذرنامه زائران در مرز مهران به چهار ثانیه رسید
نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا عراق
تهران برای پشتیبانی راهبردی از زیرساخت‌های اربعین در ایلام پای کار آمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خودروگاه اربعین مهران با ۲۸ بخش عملیاتی، در حال خدمات‌دهی مطلوب است
آخرین وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای و مرزی ایلام برای اربعین
۱۲۷ هزار زائر اربعین از مرز مهران تردد کردند
توقف و پارک خودرو در مسیرهای پایانه مرزی مهران ممنوع است
آخرین اخبار
توقف و پارک خودرو در مسیرهای پایانه مرزی مهران ممنوع است
۱۲۷ هزار زائر اربعین از مرز مهران تردد کردند
آخرین وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای و مرزی ایلام برای اربعین
خودروگاه اربعین مهران با ۲۸ بخش عملیاتی، در حال خدمات‌دهی مطلوب است
نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا عراق