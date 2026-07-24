حیاتی اخبار منتشر شده در فضای‌مجازی مبنی بر حمله دوباره رژیم آمریکا به زیرساخت‌های مرزی شلمچه را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: برخی اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره حمله دوباره رژیم جنایتکار آمریکا به زیرساخت‌های مرزی شلمچه، کذب محض بوده و مورد تایید نیست.

وی از شهروندان و فعالان رسانه‌ای خواست اخبار مربوط به مسائل امنیتی را تنها از طریق منابع رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و به شایعات و اخبار تاییدنشده در فضای مجازی توجه نداشته باشند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تاکید کرد: دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر وضعیت مناطق مرزی را رصد می‌کنند و در صورت وقوع هرگونه حادثه، اطلاع‌رسانی از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

براساس این گزارش بامداد پنجشنبه هفته جاری اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه مورد حمله آمریکای جنایتکار قرار گرفت که در پی حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا به محدوده پایانه مرزی شلمچه، ۲ تن به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر دیگر مجروح شدند که روند درمان آن‌ها در حال انجام است.

با وجود حمله موشکی دشمن آمریکایی به اطراف پایانه مسافربری مرز شلمچه، تردد زائران اربعین بدون وقفه و در شرایط عادی ادامه دارد و خدمات‌رسانی به زائران نیز با حضور دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی برقرار است.

برچسب ها: شلمچه ، انفجار
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