بنابر کسب اطلاع صورت گرفته از دادگستری استان قم، هیچگونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدی‌نیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ساعتی پیش تصویری در فضای مجازی منتشر شده که فردی عنوان می‌کند شعبات ساعدی‌نیا باز شده و در حال فعالیت هستند.

انتشار این ویدیو که اصالت آن با توجه به فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی قابل تایید نیست و اعلام ادعای باز شدن شعب ساعدی‌نیا باعث شد که موضوع از دادگستری استان قم مورد سوال واقع شود.

بنابر کسب اطلاع صورت گرفته از دادگستری استان قم که این پرونده در ان مرجع قضایی در حال رسیدگی است هیچگونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدی‌نیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.

همچنین موضوع مصادره اموال در دادگاه در حال رسیدگی جهت صدور حکم نهایی است.

برچسب ها: قوه قضاییه ، پلمب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Switzerland
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
حقش بود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۹ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
با پلمب املاک این فرد در کشور وحشتی ایجاد میشود که کسی دیگر اینجا سرمایه گزاری نکند و هر کس اندک سرمایه ای دارد فرار کند
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
فرهنگ
۰۱:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
شعب نه شعبات!
۰
۱
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شعبات ساعدی‌نیا همچنان پلمب هستند/ ساعدی‌نیا هیچ امکانی برای فعالیت ندارد
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