باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مسعود دهنمکی، نویسنده و کارگردان در اواسط خرداد ماه و زمانی که زندهیاد اکبر عبدی در بیمارستان بستری شده بود، ویدیویی منتشر کرده بود و از مرحوم عبدی پرسیده بود، میخواهد در چه کاری با هم کار کنند، که او گفته بود: قولِ فصل جدید «اخراجیها» را به من داده است. محمدرضا شریفینیا هم باید باشد، وگرنه سریال خوشنمک نمیشود.
هرچند کارگردان «اخراجیها» پیش از این خبر داده بود که اکبر عبدی و محمدرضا شریفینیا به عنوان دو رکن اصلی «اخراجیها» در فیلم سینمایی او حضور دارند، اما انگار باید فصل آخر «اخراجیها» بدون حضور اکبر عبدی ساخته شود و جایش برای همیشه خالی خواهد ماند.