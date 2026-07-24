زنده‌یاد اکبر عبدی در آخرین ویدئوی منتشر شده از خود از مسعود ده‌نمکی خواسته بود مجدد با محمدرضا شریفی‌نیا در «اخراجی‌ها» همبازی شود؛ خواسته‌ای که تقدیر به گونه دیگری رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مسعود ده‌نمکی، نویسنده و کارگردان در اواسط خرداد ماه و زمانی که زنده‌یاد اکبر عبدی در بیمارستان بستری شده بود، ویدیویی منتشر کرده بود و از مرحوم عبدی پرسیده بود، می‌خواهد در چه کاری با هم کار کنند، که او گفته بود: قولِ فصل جدید «اخراجی‌ها» را به من داده است. محمدرضا شریفی‌نیا هم باید باشد، وگرنه سریال خوش‌نمک نمی‌شود. 

هرچند کارگردان «اخراجی‌ها» پیش از این خبر داده بود که اکبر عبدی و محمدرضا شریفی‌نیا به عنوان دو رکن اصلی «اخراجی‌ها» در فیلم سینمایی او حضور دارند، اما انگار باید فصل آخر «اخراجی‌ها» بدون حضور اکبر عبدی ساخته شود و جایش برای همیشه خالی خواهد ماند.

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برچسب ها: اکبر عبدی ، محمدرضا شریفی نیا ، ده نمکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کند و صبر به خانواده محترمش عنایت کنه ، عمری تلاش کرد مردم رو بخندونه و شاد کنه درحالی که دلی پروانه ای داشت ، روحش شاد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
بازیگر خوبی بود.
ساده و بی آلایش و مردمی.
با هوش مصنوعی آرزوش را برآورده کنید.
شادی روحش حمد و صلوات هدیه کردم.
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه.
ساده و بی آلایش.
حتما میشه با استفاده از هوش مصنوعی آرزویش را برآورده کرد.
شادی روحش صلوات و فاتحه ای هدیه می کنم.
۱
۶
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