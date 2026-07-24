وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت درگذشت اکبر عبدی تصریح کرد که زنده‌یاد اکبر عبدی با نقش‌آفرینی‌های ماندگار خود، جایگاهی رفیع و جاودانه در تاریخ سینمای ایران و حافظه جمعی ایرانیان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی جمعه شب دوم مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد: خبر درگذشت استاد اکبر عبدی، هنرمند نامدار و بازیگر برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

وی افزود: زنده‌یاد اکبر عبدی با استعدادی استثنایی، هنرمندی کم‌نظیر در ایفای نقش و حضوری اثرگذار، در آثاری، چون «مادر»، «ای ایران»، «اجاره‌نشین‌ها»، «آدم‌برفی» و ده‌ها اثر ماندگار دیگر، تصویری صادقانه از فرهنگ، عواطف و زیست ایرانیان را به نمایش گذاشت و با نقش‌آفرینی‌های ماندگار خود، جایگاهی رفیع و جاودانه در تاریخ سینمای ایران و حافظه جمعی ایرانیان یافت.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اینجانب درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده گرامی ایشان، جامعه هنری کشور و عموم ملت شریف ایران صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

عراقچی افزود: روحش شاد، یادش گرامی و نامش در سپهر فرهنگ و هنر ایران جاودان باد.

برچسب ها: عراقچی ، اکبر عبدی
خبرهای مرتبط
نام اکبر عبدی در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند
با حضور مقامات وزارت خارجه و سفرای مقیم تهران برگزار می‌شود؛
فینال و اهدای جوایز برندگان مسابقات فوتسال دیپلماتیک صلح و دوستی
بیانیه دیپلمات‌های ایرانی در حمایت از رهبر معظم انقلاب
هشدار دیپلمات‌ها نسبت به سواستفاده از سیاست خارجی در رقابت‌های انتخاباتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
در ایران افراد بعد از مرگ عزیز میشوند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
روحش بی انتها شاد ودر آرامش ابدی انشاالله
آقای اکبر عبدی جدا از اینکه استاد بازیگری بودن ،همسر نمونه و قدردانی هم بودن وچقدر در حضور همسر و در غیاب همسرش ازش قدردانی میکرد و حلالیت میطلبید حتی توی یک برنامه یهویی دست همسرشو بوسید . آقایونی که نمکنشناس و قدرشناس نیستیدو هیچ چیزی هم تو چنته ندارید جز غرور کاذب و .... از این اسطوره فروتنی و ادب و احترام متقابل به همسرتون رو یاد بگیرید
۱
۰
پاسخ دادن
عراقچی: زنده یاد اکبر عبدی با نقش‌آفرینی‌های ماندگار جایگاهی رفیع در سینمای ایران یافت
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳ مرداد
رئیس جمهور درگذشت زنده یاد اکبر عبدی را تسلیت گفت
پاشنه آشیل پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس چیست؟
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت
ایران مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود در منطقه است
آخرین اخبار
پاشنه آشیل پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس چیست؟
ایران مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود در منطقه است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳ مرداد
عراقچی: زنده یاد اکبر عبدی با نقش‌آفرینی‌های ماندگار جایگاهی رفیع در سینمای ایران یافت
رئیس جمهور درگذشت زنده یاد اکبر عبدی را تسلیت گفت
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
معادله جدید؛ به ازای شهادت هر ایرانی، به درک واصل شدن یک نیروی آمریکایی
عراقچی در پایان نشست شانگهای: نه از تهدید می‌ترسیم و نه زیر بار فشار می‌رویم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
دیدار مومنی با وزیر مشاور در وزارت کشور هند
دیدار مومنی با وزرای شرایط اضطراری روسیه و آفریقای جنوبی
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین
سپاه: اقامتگاه نظامیان آمریکایی در اردن و اربیل منهدم شدند
دیدار وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان
دیدار عراقچی با همتای پاکستانی در قرقیزستان
سوله‌های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد
دیدار وزرای کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
پیام سپاه به مردم کشور‌های منطقه: از محل اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرید
خاتمی: مردم پیروز و دشمنان شکست خورده خواهند بود
دیدار عراقچی و لاوروف در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای
امضای ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم توسط وزیران خارجه سازمان شانگهای
دیدار عراقچی با وزیر خارجه بلاروس؛ بررسی برنامه همکاری مشترک تا سال ۲۰۳۰
سپاه: ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون منهدم شد
سپاه: زاغه مهمات پایگاه آمریکا در علی السالم متلاشی شد
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت/ محل استقرار نظامیان تروریست هدف قرار گرفت
وزیر کشور: تجاوز علیه ایران نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است
بقائی تاکید کرد: اهمیت ویژه سازمان همکاری شانگهای و سازوکارهای چندجانبه برای ایران
عراقچی: مواضع دوپهلو در برابر حمله به ایران، متجاوز را به تکرار جنایت تشویق می‌کند/ عادی‌سازی جنایت از خود جنایت دردناک‌تر است