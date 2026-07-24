الجزیره از هدف قرار گرفتن یک کشتی سعودی در دریای سرخ و آسیب دیدن بدنه آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع رسمی در سازمان حمل و نقل عمومی عربستان گزارش داد که دقایقی پیش، یک کشتی سعودی در دریای سرخ هدف قرار گرفته و این حمله منجر به خسارت به بدنه آن شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است، اما در روز‌های اخیر جنبش انصارالله اعلام کرده که در پاسخ به محاصره یمن، از عبور و مرور کشتی‌های سعودی در تنگه باب‌المندب جلوگیری خواهد کرد.

محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله عصر امروز اعلام کرد که اقداماتی از این دست، «در پاسخ به محاصره یمن از سوی عربستان و مخالفت این کشور با هر راهکار عادلانه‌ای است که امنیت، حاکمیت و استقلال مردم یمن را تضمین کند». 

در همین حال سخنگوی انصارالله تاکید کرده که تنگه باب‌المندب به طور کامل بسته نشده و صرفا کشتی‌های مرتبط با عربستان اجازه عبور نخواهند داشت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: باب المندب ، عربستان ، انصارالله یمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
زدن کشتی های تجاری و نفتی هنر نیست
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
من‌اینکار بزرگ یمنیهارا تحسین میکنم خاک برسر بن سلمان نادان
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
درودبرشیروردان یمن ازهیچ کس وتهدید نمیترسند
۱
۱
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