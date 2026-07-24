الجزیره از هدف قرار گرفتن یک کشتی سعودی در دریای سرخ و آسیب دیدن بدنه آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع رسمی در سازمان حمل و نقل عمومی عربستان گزارش داد که دقایقی پیش، یک کشتی سعودی در دریای سرخ هدف قرار گرفته و این حمله منجر به خسارت به بدنه آن شده است.
هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است، اما در روزهای اخیر جنبش انصارالله اعلام کرده که در پاسخ به محاصره یمن، از عبور و مرور کشتیهای سعودی در تنگه بابالمندب جلوگیری خواهد کرد.
محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله عصر امروز اعلام کرد که اقداماتی از این دست، «در پاسخ به محاصره یمن از سوی عربستان و مخالفت این کشور با هر راهکار عادلانهای است که امنیت، حاکمیت و استقلال مردم یمن را تضمین کند».
در همین حال سخنگوی انصارالله تاکید کرده که تنگه بابالمندب به طور کامل بسته نشده و صرفا کشتیهای مرتبط با عربستان اجازه عبور نخواهند داشت.
منبع: الجزیره