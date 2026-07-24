باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفارت آمریکا در بغداد با صدور هشدار امنیتی به شهروندان خود در عراق و منطقه غرب آسیا، خواستار احتیاط و افزایش هوشیاری در سایه تشدید تنشهای منطقهای شد.
سفارت آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که وضعیت امنیتی در خاورمیانه همچنان پیچیده است و احتمال تشدید ناگهانی تنشها وجود دارد که میتواند منجر به اختلال در سفر، لغو پروازها و بسته شدن مکرر حریم هوایی شود. این سفارت خاطرنشان کرد که «تعدادی از خطوط هوایی از سرگیری پروازهای خود را به تعویق انداخته یا برخی از مسیرهای خود را لغو کردهاند.»
سفارت آمریکا از شهروندان آمریکایی در عراق خواست «هوشیاری بالایی داشته باشند، رسانههای محلی را زیر نظر داشته باشند و از دستورالعملهای مقامات محلی پیروی کنند» و خاطرنشان کرد که «اختلالات سفر یا بسته شدن حریم هوایی ممکن است بدون اطلاع قبلی رخ دهد».
این نهاد دیپلماتیک افزود که در حالی که دستور خروج اجباری همچنان پابرجاست، نمایندگی آمریکا در عراق به فعالیت خود ادامه میدهد و خاطرنشان کرد که خدمات برای شهروندان آمریکایی در سفارت بغداد همچنان از طریق رزرو نوبت در دسترس است.
سفارت آمریکا به شهروندان خود توصیه کرد که «از تظاهرات و تجمعات بزرگ خودداری کنند، از مناطقی که حضور امنیتی سنگین یا پلیس در آنها زیاد است، دوری کنند، در مکانهایی که آشکارا با آمریکا مرتبط هستند احتیاط کنند و در صورت اختلال در پرواز، مستقیما با خطوط هوایی تماس بگیرند.»
منبع: آر تی