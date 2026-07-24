رئیس رسانه ملی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند محبوب و چهره ماندگار عرصه نمایش کشور را به خانواده گرامی و معزز ایشان، جامعه هنری و سینمایی و تلویزیونی کشور و مردم قدرشناس ایران تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است: 

انا لله وانا الیه راجعون

فقدان جبران‌ناپذیر هنرمند پیش‌کسوت، محبوب و چهره ماندگار نمایش کشور، جناب آقای اکبر عبدی، بار دیگر اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را در اندوه و تأثری عمیق فروبرد.

استاد اکبر عبدی پدیده‌ای بی‌بدیل در پهنه بازیگری ایران بود؛ نابغه‌ای که باتکیه‌بر ذوق سرشار و توانایی شگفت‌انگیز در خلق شخصیت‌های گوناگون، فصلی پربار از شناسنامه تصویری و خاطرات مشترک چند نسل از مردم این مرزوبوم را آراست؛ هنرمندی چندبعدی که قلمرو آفرینشگری‌اش از طنز‌های شیرین و دغدغه‌مند تا درام‌های فاخر تاریخی را دربرمی‌گرفت و در هر قلمروی خوش می‌درخشید.

نقش‌آفرینی‌های درخشان و ماندگار او در مجموعه‌های خاطره‌ساز طنز تلویزیونی، در کنار حضور برجسته و اثرگذارش در شاهکار‌های نمایشی سیما همچون مجموعه باشکوه «امام علی (ع)» و سریال حماسی و ملی «در چشم باد» و دیگر آثار برجسته کارنامه او، گواهی روشن بر استادی، وسعت توانمندی و پیشینه پرثمر این هنرمند فقید است.

مرحوم عبدی در آخرین مجموعه نمایشی‌ای که در آن برای سیمای جمهوری اسلامی ایفای نقش کرد، و ماه‌های آینده، به روی آنتن خواهد رفت، زیر موشکباران تهران در جنگ ۱۲ روزه، کنار سایر هنرمندان، شجاعانه در برابر دوربین به کارش ادامه داد و می‌گفت به عشق مردم با مرام و با وفای ایران همه کار باید کرد.

جایگاه بلند او در میان توده‌های مردم، حاصل صداقت، مهر و پیوند ناگسستنی و همیشگی او با اقشار جامعه بود. اکبر عبدی هنرمندی اصیل، وطن‌دوست و متعهد به ریشه‌های فرهنگی این مرزوبوم بود که همواره هویت ایرانی و عشق به میهن را در متن و حاشیه زیست فرهنگی خویش پاس داشت و هنر را نه‌فقط ابزاری برای سرگرمی، بلکه وسیله‌ای برای نزدیکی به دل‌های مردم و بازتاب دادن واقعیت‌های زندگی آنان، حقایق تاریخ و تمدن بزرگ ایرانی می‌دانست.

اینجانب این ضایعه اندوه‌بار را به همسر محترم و خانواده گرامی و معزز ایشان، جامعه هنری و سینمایی و تلویزیونی کشور و تمامی مردم شریف و قدرشناس ایران تسلیت عرض کرده، از درگاه پروردگار مهربان برای آن عزیز سعید، رحمت، غفران و آرامش ابدی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما

برچسب ها: رئیس رسانه ملی ، اکبر عبدی
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