\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0644 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0631\u0641\u062a\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0641\u062a \u06f3 \u0631\u0642\u0645\u06cc\u060c \u0646\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062a\u062f\u0648\u06cc\u0646 \u0633\u0646\u062f \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0