رئیس جمهور آمریکا که تهدید کرده بود حملات را شدیدتر از جنگ رمضان از سر می‌گیرد، امشب گفت که هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات خود درباره جنگ علیه ایران، گفت که هنوز درباره صدور مجوز برای انجام حملات «گسترده» تصمیمی نگرفته و در عین حال مدعی شد که «تهران در مذاکرات با واشنگتن روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود».

ترامپ در کاخ سفید گفت: «هنوز درباره حملات گسترده به ایران تصمیمی نگرفته‌ام» و با تکرار تهدیدات خود گفت: «اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد، آمریکا همچنان آماده اقدام خواهد بود». 

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیامد‌های احتمالی جنگ علیه ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که اواخر پاییز برگزار می‌شود، مدعی شد: «انتخابات مسیر خودش را طی خواهد کرد». 

ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران می‌گویند خطر جنگ علیه ایران به ویژه برای جمهوری‌خواهانی که در ماه نوامبر مجددا خواستار رای هستند، افزایش یافته است. 

طبق نظرسنجی‌های اخیر، اکثر آمریکایی‌ها از نحوه برخورد ترامپ با ایران ناراضی هستند. یک نظرسنجی که توسط واشنگتن پست/ایپسوس در ماه جاری میلادی انجام شده، نشان می‌کند که اکثر آمریکایی‌ها معتقدند جنگ اخیر علیه ایران «ارزشش را نداشته» است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، انتخابات کنگره ، انتخابات میان دوره‌ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
واین در حالی است که آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 1397 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
مردک نشئه بی عقل و عرق خور داری زمان مرگ خودت رو جلوتر می اندازی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
این روانی کفتار مثل سگ دوروغ میگوید اماده حمله سراسری است فکر میکند همه مثل خودش احمق هستن این سگ زرد ادب خواهد شد
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Singapore
ناشناس
۰۸:۱۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
داغ میکنه ، شما باز برید پایگاه ها خالی بزنید
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
غلط اضافه توبه درک واصل خواهی شد
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
بابا بزنید بکشید این ردی رو همه خلاص شیم. مرتیکه مفنگی.
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
حمله یعنی ایران هسته‌ای
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ یک قمارباز بی شرف و بی سر و پایی بیش نیست
این جرثومه فساد عروسک خیمه شب بازی نتانیابوست و تحت هیچ شرایطی حق ندارد که در خصوص ایران حرفی به میان آورد
ام الفساد جزیره آپستین بداند هر حرکتی را با مشت آهنین جوابگو خواهیم بود
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Iran (Islamic Republic of)
ابادانی
۰۳:۴۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
آقای ترامپ خواهش میکنیم به سربازان ت دستور حمله زمینی بده چون نجاران ما کارشان ضعیف شده اگه سربازانت حمله کنند بسیاری از نجاران ما مشغول ساخت تابوها خواهند شد وکارشان رونق میگیرد
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ هم مثل بیشتر آمریکایی ها حرامزاده است
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند.
نتانیاهو نیاید زنده بماند.
شیطان بزرگ باید از منطقه برود.
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود.
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا: ترامپ دچار اختلال واقعی در توانایی‌های شناختی شده است
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خاک بر سر هرچی امریکاییه بین اونهمه ادم یکی نیست اینو بکشه دنیا از دستش راحت شه
حریف مردم ایران نمیشی خوک زرد
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۷
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