باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات خود درباره جنگ علیه ایران، گفت که هنوز درباره صدور مجوز برای انجام حملات «گسترده» تصمیمی نگرفته و در عین حال مدعی شد که «تهران در مذاکرات با واشنگتن روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود».

ترامپ در کاخ سفید گفت: «هنوز درباره حملات گسترده به ایران تصمیمی نگرفته‌ام» و با تکرار تهدیدات خود گفت: «اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد، آمریکا همچنان آماده اقدام خواهد بود».

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیامد‌های احتمالی جنگ علیه ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که اواخر پاییز برگزار می‌شود، مدعی شد: «انتخابات مسیر خودش را طی خواهد کرد».

ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران می‌گویند خطر جنگ علیه ایران به ویژه برای جمهوری‌خواهانی که در ماه نوامبر مجددا خواستار رای هستند، افزایش یافته است.

طبق نظرسنجی‌های اخیر، اکثر آمریکایی‌ها از نحوه برخورد ترامپ با ایران ناراضی هستند. یک نظرسنجی که توسط واشنگتن پست/ایپسوس در ماه جاری میلادی انجام شده، نشان می‌کند که اکثر آمریکایی‌ها معتقدند جنگ اخیر علیه ایران «ارزشش را نداشته» است.

منبع: بریکینگ نیوز