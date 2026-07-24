باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی روز جمعه به برکناری دادستان کریم خان به دنبال اتهامات سوء رفتار اخلاقی رای دادند. خان بارها این اتهامات را رد کرده است. ۸۲ کشور از ۱۲۵ کشور عضو دادگاه به برکناری خان رای مثبت دادند.
در ژوئن ۲۰۲۶، عالیترین نهاد اداری دیوان کیفری بینالمللی از تعلیق کریم خان، خبر داد و اعلام کرد که این تعلیق پس از تحقیقات در مورد ادعاهای آزار علیه او، در انتظار رایگیری کشورهای عضو در مورد سرنوشتش خواهد بود.
در پروندهای که جنجال زیادی به پا کرده و بیش از دو سال به طول انجامیده، خان با اتهامات سوء رفتار اخلاقی با یکی از دستیارانش روبروست، در حالی که او قاطعانه هرگونه تخلفی را رد میکند.
دفتر مجمع کشورهای عضو، که کمیته اجرایی نهاد نظارتی دیوان است، اعلام کرد که ارزیابی آن بر اساس «گزارش تحقیقاتی دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد، شواهد کلیدی، توصیههای کمیته ویژه کارشناسان قضایی و اظهارات کتبی» صورت گرفته است.
منبع: آر تی