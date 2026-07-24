باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان روز جمعه در دیدار با استاندار خوزستان در اهواز، با قدردانی از خدمات مسئولان و مردم خوزستان در میزبانی از زائران اربعین، این استان را به دلیل برخورداری از ۲ مرز خروجی و نقش ویژه در تردد زائران ایرانی و اتباع خارجی، یکی از مهمترین محورهای خدمترسانی در ایام اربعین دانست.
وی افزود: خوزستان تنها استانی است که ۲ گذرگاه مرزی فعال برای تردد زائران اربعین در اختیار دارد و همچنین تنها مسیر خروجی اتباع خارجی مقیم ایران برای عزیمت به عتبات عالیات در ایام اربعین به شمار میرود.
رییس سازمان حج و زیارت توضیح داد: خوزستان همواره به دلیل ظرفیتهای مناسب مرزی و همچنین میزبانی شایسته مردم و عشایر این استان از زائران، جایگاه ویژهای در برگزاری مراسم اربعین حسینی داشته است.
وی با اشاره به سابقه حضور خود در خوزستان در آغاز برنامهریزیهای اربعین گفت: نخستین سفرهای مرتبط با ساماندهی اربعین در سال ۱۳۹۲ از اهواز و مرز شلمچه آغاز شد و امروز نیز توفیق یافتیم که همزمان با آغاز سفرهای اربعین، در این استان حضور داشته باشیم.
رشیدیان تصریح کرد: در این سفر از مرزهای شلمچه و چذابه بازدید خواهیم کرد تا آخرین وضعیت آمادگی برای ارائه خدمات به زائران مورد بررسی قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و آمادگی دستگاههای اجرایی، خدمات مطلوبی به زائران اربعین در مرزهای خوزستان ارائه شود.
به گزارش ایرنا، مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان، مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند. با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه بهصورت روزانه افزایش مییابد.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود. فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ تا ۱۴۶ کیلومتر است.
مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود. فاصله این مرز تا اهواز، در کوتاهترین مسیر، حدود ۱۴۲.۹ کیلومتر است.