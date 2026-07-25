باشگاه پرسپولیس شماره پیراهن بازیکنان فعلی و جدید خود برای فصل آینده را مشخص کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در نقل و انتقالات چند بازیکن جدید به خدمت گرفته که شماره پیراهن این بازیکنان هم مشخص شده است. همچنین با جدایی چند بازیکن سرخپوش شماره پیراهن آنها به عمری، سرگیف، یعقوب براجعه و امیر حسین محمودی رسید.

شماره پیراهن جدید بازیکنان پرسپولیس به شرح زیر است.

محمد مهدی زارع؛ شماره ۴

محمد عمری؛ شماره ۷

مهدی تیکدری؛ شماره ۸

ایگور سرگیف؛ شماره ۱۱

یعقوب براجعه؛ شماره ۱۳

پوریا شهرآبادی؛ شماره ۱۷

امیرحسین محمودی؛ شماره ۱۹

مجید عیدی؛ شماره ۲۰

ابوالفضل جلالی؛ شماره ۳۳

پویا پورعلی؛ شماره ۶۶