باشگاه پرسپولیس شماره پیراهن بازیکنان فعلی و جدید خود برای فصل آینده را مشخص کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در نقل و انتقالات چند بازیکن جدید به خدمت گرفته که شماره پیراهن این بازیکنان هم مشخص شده است. همچنین با جدایی چند بازیکن سرخپوش شماره پیراهن آنها به عمری، سرگیف، یعقوب براجعه و امیر حسین محمودی رسید.
شماره پیراهن جدید بازیکنان پرسپولیس به شرح زیر است.
محمد مهدی زارع؛ شماره ۴
محمد عمری؛ شماره ۷
مهدی تیکدری؛ شماره ۸
ایگور سرگیف؛ شماره ۱۱
یعقوب براجعه؛ شماره ۱۳
پوریا شهرآبادی؛ شماره ۱۷
امیرحسین محمودی؛ شماره ۱۹
مجید عیدی؛ شماره ۲۰
ابوالفضل جلالی؛ شماره ۳۳
پویا پورعلی؛ شماره ۶۶