باشگاه پرسپولیس در آستانه جذب۳ بازیکن جوان لیگ است، تا پروژه جوانگرایی خود را پیگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس حضور فعالی در بازار نقل و انتقالات داشته و چند بازیکن از جمله تیکدری، شهرآبادی، پورعلی، جلالی، عیدی و زارع را به خدمت گرفته است.

سرخپوشان پایتخت که فصل گذشته جزو پیرترین تیم‌ها در لیگ برتر فوتبال بودند، امسال سیاست جوانگرایی را در نقل و انتقالات در پیش گرفته‌اند و قصد دارند تا میانگین سنی بازیکنان خود را کاهش بدهند.

براین اساس مدیران پرسپولیس به سراغ ۳ بازیکن جوان زیر ۲۳ سال رفته‌اند که کیفیت بالایی دارند و اگر آنها موفق شوند به هر ترتیبی لطیفی فر، دانیال ایری و کسری طاهری را جذب کنند، بدون شک یکی از موفق‌ترین پنجره‌های نقل و انتقالاتی‌شان را با موفقیت کامل رقم زده‌اند.

همچنین با خرید این ۳ بازیکن از حیث بازیکن با تجربه و جوان، تیم پرسپولیس کاملا بالانس می‌شود و در واقع هیج بهانه‌ای برای کادرفنی برای قهرمانی باقی نمی‌ماند.

با انجام این سه خرید البته کار پرسپولیس به پایان نمی‌رسد، چون این تیم هنوز به دنبال ۲ مدافع کناری چپ و راست است. اولویت با جناح چپ است. اگر برای جناح راست مهره خوبی جذب نشود، احتمالا «دنیل گرا» تا پایان فصل باقی می‌ماند. اما با وجود عیدی بعید است، این مدافع مجارستانی ثابت شود.