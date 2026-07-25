باشگاه پرسپولیس تلاش خود را می‌کند تا رضایت باشگاه فولاد را برای جذب رزاق‌پور جلب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس بعد از جدایی میلاد محمدی به دنبال جذب مدافع چپ است، تا تیمش را در خط دفاع تقویت کند.

براین اساس ابوالفضل رزاق پور مدافع چپ فولاد خوزستان یکی از گزینه‌های اصلی پرسپولیس در دفاع چپ است، تا این پست با حضور این بازیکن و جلالی تقویت شود.

رزاق پور بعد از بازی فولاد خوزستان و سپاهان پیشنهاد باشگاه پرسپولیس را تایید کرد و گفت: چند بار درخواست  از سوی باشگاه پرسپولیس مطرح شده و نامه رسمی هم به باشگاه فولاد  رسیده است. مدیران باشگاه و اعضای کادر فنی کاملاً در جریان این موضوع هستند و آقای گرشاسبی و آقای مطهری نیز درباره آن صحبت کرده‌اند. من تابع تصمیم باشگاه هستم، چون با باشگاه خوب فولاد قرارداد دارم. از روز نخست هم به دلیل اصول حرفه‌ای در تمرینات حاضر شدم و با تمام وجود کار می‌کنم. هر اتفاقی که در آینده رخ بدهد، تمرکز من روی کارم است و تلاش می‌کنم بهترین اتفاق‌ها برای خودم و تیمی که در آن حضور دارم رقم بخورد. امیدوارم هرچه خیر است، همان اتفاق بیفتد.

گفته می‌شود که حمید مطهری سرمربی فولاد خوزستان با انتقال رزاق پور به پرسپولیس مخالفت کرده است، چرا که این مربی معتقد است، که  در پست رزاق‌پور گزینه‌ای هم‌سطح برای جانشینی این بازیکن در اختیار ندارد و از دست دادن این بازیکن می‌تواند این تیم را در ادامه فصل با مشکل جدی مواجه کند.

به هر حال به نظر می رسد که احتمال  انتقال رزاق پور به پرسپولیس  خیلی کم است، مگر اینکه در روزهای آینده اتفاقاتی رخ بدهد و مذاکرات طرفین دوباره از سر گرفته شود. 
 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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