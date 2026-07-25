باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فصل نقل و انتقالات در حالی از چند هفته پیش شروع شده است، که تاکنون باشگاه پرسپولیس نسبت به سایر تیمها فعالیت چشمگیری در جذب بازیکنان داشته است و این تیم توانسته نفرات مدنظر تارتار سرمربی جدید خود را به خدمت بگیرد.
در این گزارش سعی میکنیم عملکرد تیمها در نقل و انتقالات را مورد بررسی قرار بدهیم و از نظر بگذرانیم.
سرخپوشان پایتخت بعد از قطع همکاری با اوسمار خیلی سریع مهدی تارتار را جایگزین سرمربی برزیلی کردند و تارتار هم چند بازیکن خود از جمله پورعلی، شهرآبادی، تیکدری و عیدی را به پرسپولیس آورد.
علاوه بر این، ابوالفضل جلالی بازیکن فصل گذشته استقلال نیز به پرسپولیس پیوست تا به عنوان یاغی جدید فوتبال مطرح شود.
همچنین باشگاه پرسپولیس که فصل گذشته جزو پیرترین تیمهای لیگ به شمار میرفت، امسال سیاست جوانگرایی را در پیش گرفته و چند بازیکن جوان از جمله شهرآبادی و زارع به حدمت گرفته است. البته آنها قصد دارند که با جذب دانیال ایری، پوریا لطیفی فر و کسری طاهری م بتوانند میانگین سنی بازیکنان خود را کاهش بدهند و تیم جوانتری روانه مسابقات کنند. ضمن اینکه پرسپولیسیها به دنبال جذب محمدرضا اخباری گلر سابق سپاهان هستند تا خط دروازه خود را تقویت کنند.
سرخپوشان به همکاری خود با چند بازیکن باتجربه از جمله سروش رفیعی، امید عالیشاه و میلاد سرلک پایان دادند. البته مدیران پرسپولیس هنوز نتوانستند با مرتضی پورعلی گنجی برای قطع همکاری به توافق برسند. علاوه بر این، رضا شکاری و محمد امین کاظمیان هم جایی در لیست پرسپولیس ندارند و آنها فصل آینده در تیم دیگری بازی میکنند. همچنین میلاد محمدی مدافع ملی پوش پرسپولیس هم به یک تیم بلاروسی پیوست و از جمع سرخپوشان خارج شد.
آبی پوشان پایتخت به علت بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی خود نمیتوانند در بازار نقل و انتقالات تابستانی خریدی داشته باشند، براین اساس آنها فقط میتوانند قرارداد بازیکنان فعلی خود را تمدید کنند تا در لیگ نخبگان آسیا دچار مشکل نشوند.
اسلامی و کوشکی در استقلال ماندنی شدند، اما مدیریت باشگاه استقلال نتوانسته رضایت مونیر حدادی و رامین رضاییان را برای ماندن جلب کند. همچنین یاسر آسانی با وجود اینکه قراردادش را یک طرفه با استقلال فسخ کرد، اما با افزایش مبلغ قراردادش حاضر شده که به ایران برگردد.
جنپو، نازون، سهرابیان و جلالی هم از استقلال رفتند و دست سهراب بختیاریزاده خالی شده است. براین اساس صدرنشین فصل گذشته، نسبت به سایر مدعیان شرایط دشوارتری را تجربه میکند.
البته استقلال با بهرام گودرزی قرارداد بسته است و منتظر هست تا با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی قرارداد این بازیکن به ثبت برساند. محمد خلیفه هم یکی از گزینههای مدنظر استقلال است تا خط دروازه خود را تقویت کند.
تیم فوتبال تراکتور هم چند بازیکن خارجی خود از جمله سدلار، لوشکیا و دروژدک را از دست داده است و این تیم باید بدون بازیکنان خارجی تاثیرگذار خود روانه مسابقات لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا شود.
همچنین تراکتوریها بیکار ننشستند و چند بازیکن از جمله هادی حبیبینژاد، شهریار مغانلو، محمد دانشگر و پارسا جعفری را در بازار نقل و انتقالات جذب کردند تا تیم خود را برای فصل جدید تقویت کنند.
علاوه بر این، باشگاه تراکتور تلاش خود را میکند تا مهدی هاشم نژاد و امیر حسین حسین زاده را برای فصل جدید حفظ کند و آنها را از دست ندهد، چون این ۲ بازیکن پیشنهاد خارجی دارند.
تیم فوتبال سپاهان که همیشه بودجه زیادی را برای خرید بازیکنان جدید اختصاص میداد و بازیکنان شاخصی هم در نقل و انتقالات به خدمت میگرفت، اما امسال به علت مشکلات مالی نتوانسته فعالیت چشمگیری در نقل و انتقالات داشته است و بازیکنان تاپ را به خدمت بگیرد.
مجید علیاری و دانشگر به طور رسمی از سپاهان جدا شدند و اخباری، گولسیانی و محبی نیز به احتمال زیاد از این تیم اصفهانی میروند. انزو کریولی، ایوان سانچز و وحدت هنانوف هم با این تیم قطع همکاری کردند، اما هنوز تکلیف آلوز مشخص نیست.
با این وجود باشگاه سپاهان توانسته آرمین سهرابیان، رضا جعفری، غلامرضا ثابتایمانی و امیررضا جدی را به خدمت بگیرد تا اسکواد تیمش با رفتن ستارهها ناقص نشود.
به هر حال سایر تیمهای لیگ هنوز کار خود را بهطور جدی در نقلوانتقالات آغاز نکردند و بسیاری از تیمها هنوز خریدی نداشتند. البته عملکرد خیبر خرمآباد و گلگهر سیرجان نسبت به سایر تیمهای میانه جدول قابل قبول بوده است. خیبر با هدایت فراز کمالوند توانسته طاها شریعتی، سعید کریمی و ابوذر صفرزاده را جذب کند تا نشان بدهد همچنان قصد دارد رقیب سرسختی برای مدعیان باشد. از آن طرف، گلگهر هم با جذب محمد علینژاد، احسان حسینی، علیاری، بردبار، فخریان و صحرایی، سعی کرده تا خلأ جدایی ستارههای فصل گذشته خود را جبران کند و تعادل اسکواد خود را همچنان حفظ کند. همچنین استقلال خوزستان، شمسآذر و ملوان هم هنوز از هیچ بازیکنی رونمایی نکردهاند.
به هر حال باشگاههای لیگ برتر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند به خاطر همین کمتر شاهد ترکاندن بمب نقل و انتقالاتی در بین تیمها هستیم و همین موضوع از جذابیت بازار نقل و انتقالات کاسته است. البته خرید نکردن تیمها در این بازار از یک طرف باعث افت کیفیت بازیهای لیگ میشود و از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که باشگاهها از آکادمی خود بازیکن بگیرند تا اسکواد تیم خود را تکمیل کنند و این موضوع باعث میشود که استعدادهای جوان بتوانند در لیگ برتر خودشان را نشان بدهند.