برخی منابع یمنی از حمله انتقام جویانه موشکی یمن به اهدافی در عربستان خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پاسخ به حملۀ هوایی سعودی به بندر الحدیده، شهر «جازان» عربستان هدف حمله ترکیبی (موشکی و پهپادی) یمنی‌ها قرار گرفته است

به گزارش منابع رسانه‌ای، بیش از ۵ انفجار شهر جازان عربستان را لرزاند. 

شبکه خبری یمن نیز گزارش داد که منطقه صنعتی در جیزان عربستان هدف حملات موشکی یمن قرار گرفت.

شبکه نجباء نیز افزود که حملات موشکی یمن، یک تاسیسات نفتی متعلق به آرامکو را که به پالایش نفت اختصاص دارد، در داخل منطقه صنعتی جازان هدف قرار داد.

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن پیشتر هشدار داده بود که تجاوز عربستان سعودی به بندر الحدیده به معنای جنگی فراگیر میان یمن و عربستان است.

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ساعاتی پیش ، وزارت امور خارجه یمن  نیز با اعلام اینکه عربستان با حمله به الحدیده مرتکب اشتباه و حماقت بزرگ شده است، هشدار داد: تجاوز عربستان هزینه سنگینی برای ریاض به همراه خواهد داشت.

این وزارتخانه تأکید کرد با هدف قرارگرفتن استان الحُدَیدَه، مرحله آینده بر پایه معادله «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» خواهد بود.

رسانه‌های عربی اعلام کردند: در پی حملات موشکی یمن به عربستان، برق مناطقی از شهر جیزان قطع شده است.

برچسب ها: یمن ، عربستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
چه خبر خوبی
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
باشگاه خبرنگاران جوان، انشاءالله که همیشه خوش خبر باشید. دلمان شاد شد
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
قابل توجه مذاکره کنندگان ایرانی، از یمن باد بگیرید. محکم و استوار در مقابل ظلم می ایستند
۴
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
من نگرانم که رزمندگان یمن مثل حزب الله نشند. خدا حافظ همه‌شون باشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۸ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
سیاسیون ایران از یمن باد بگیرید
۴
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۸ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
به این می گویند غیرت شیعه
۳
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خداوند حافظ و نگهدار نیروهای مسلح یمنی ها باشه
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
به این میگویند غیرت. خوش به حال نیروهای مسلح یمنی ها که مثل ما ادم هایی رو ندارند که جلو افداماتشان بگیرند و گربه را در حجله می کشند
۳
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ماشاءالله به یمن. ماشاءالله به عمو یحیی. ماشاءالله به مردم باغیرت یمن. ماشاءالله به نیروهای مسلح یمن که اگر گفتند می زنیم، محکم می زنند
۳
۲۴
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