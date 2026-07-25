باشگاه خبرنگاران جوان - در پاسخ به حملۀ هوایی سعودی به بندر الحدیده، شهر «جازان» عربستان هدف حمله ترکیبی (موشکی و پهپادی) یمنی‌ها قرار گرفته است

به گزارش منابع رسانه‌ای، بیش از ۵ انفجار شهر جازان عربستان را لرزاند.

شبکه خبری یمن نیز گزارش داد که منطقه صنعتی در جیزان عربستان هدف حملات موشکی یمن قرار گرفت.

شبکه نجباء نیز افزود که حملات موشکی یمن، یک تاسیسات نفتی متعلق به آرامکو را که به پالایش نفت اختصاص دارد، در داخل منطقه صنعتی جازان هدف قرار داد.

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن پیشتر هشدار داده بود که تجاوز عربستان سعودی به بندر الحدیده به معنای جنگی فراگیر میان یمن و عربستان است.

ساعاتی پیش ، وزارت امور خارجه یمن نیز با اعلام اینکه عربستان با حمله به الحدیده مرتکب اشتباه و حماقت بزرگ شده است، هشدار داد: تجاوز عربستان هزینه سنگینی برای ریاض به همراه خواهد داشت.

این وزارتخانه تأکید کرد با هدف قرارگرفتن استان الحُدَیدَه، مرحله آینده بر پایه معادله «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» خواهد بود.

رسانه‌های عربی اعلام کردند: در پی حملات موشکی یمن به عربستان، برق مناطقی از شهر جیزان قطع شده است.