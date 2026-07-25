مواکب خراسان جنوبی برای خدمت رسانی به زائران امام حسین (ع) به کشور عراق اعزام شده و وسایل و تجهیزات خدمت نیز به مسیر راهپیمایی اربعین ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - طوری مدیر موکب شهدای شهرستان درمیان گفت: ۳۰ نفر از خادمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از روز گذشته با استقرار در شهر کاظمین، عملیات آماده‌سازی موکب را آغاز کرده‌اند تا خدمات‌رسانی به زائران اربعین با بهترین کیفیت انجام شود.

او افزود: این موکب با توزیع سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام، روزانه از حدود سه هزار زائر سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پذیرایی خواهد کرد.

طوری با اشاره به مشارکت و حمایت مردم شهرستان درمیان از این موکب، اظهار کرد: موکب شهدای شهرستان درمیان با همت خیران و مردم اهل سنت و تشیع این شهرستان مرزی، همه ساله در مسیر خدمت به زائران حسینی حضور دارد و امسال نیز با تمام توان در کاظمین به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کند.

همچنین موکب مقدم‌الرضا با باری از آرد، تنور و کپسول گاز و به همراه ۲۵ خادم، راهی کربلای معلی شد تا میزبان زائران پیاده‌روی اربعین باشد.

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این کاروان عاشقی با یک دستگاه کامیون تجهیزات و به‌دنبال آن با اتوبوس حامل خادمان و جمعی از همشهریان، عشق‌آباد را به مقصد عراق ترک کرد. قرار است از سوم تا دوازدهم مرداد، در مکانی مشخص در مسیر پیاده‌روی اربعین، تنور‌های این موکب به عشق اباعبدالله (ع) روشن بماند و خادمان در شیفت‌های شبانه‌روزی، روزانه چهار هزار قرص نان گرم و تبرکی میان زائران توزیع کنند.

۲۰۰ بالشت نیز برای زائران اربعین حسینی در خضری دشت بیاض تهیه شد. این بالشت‌ها از سوی ستاد عتبات عالیات با همکاری مرکز نیکوکاری حضرت جوادالائمه علیه السلام و پایگاه‌ها و واحد خواهران ستاد نماز جمعه خضری دشت بیاض در یک اردوی جهادی تهیه شده است.

ارزش این بالشت‌ها ۲۵۰ میلیون ریال بوده که برای استفاده زائران اربعین حسینی به عراق ارسال خواهد شد.