رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: این شهر به عنوان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع انتخاب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر -موسی میری نژاد با اشاره به نقش طرح پزشک خانواده در کاهش هزینه‌های درمان و افزایش امید به زندگی گفت: مراغه یکی از شهرستان پایلوت در کشور برای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع انتخاب شده است.

وی اضافه کرد:این طرح در مراغه در قالب ۶۱ بلوک و از طریق ۱۹ مرکز بهداشتی و درمانی، درمانگاه تامین اجتماعی و پزشکان بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه افزود: در پزشک خانواده برای هر سه هزار نفر یک پزشک و ۲ مراقب سلامت در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در این طرح تعرفه‌های پزشکی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و بستری در بیمارستان‌ها نیز رایگان خواهد بود.

میری نژاد برقراری عدالت در خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و ساماندهی مسیر مراجعه بیماران به بخش درمان را از اهداف این طرح اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در نظام ارجاع برای هر فرد مسیر مشخصی از خانه و پزشک خانواده تا سطوح تخصصی، فوق‌تخصصی و بستری تعریف شده تا خدمات سلامت بر اساس استاندارد‌های علمی و نیاز واقعی بیمار ارائه شود.

وی گفت: اجرای این طرح در مراغه در قالب تشکیل جلسات هماهنگی، ایجاد زیرساخت‌ها و تعین مراکز و پزشکان طرف قرارداد آغاز شده است.