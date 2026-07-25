باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران انتظامی پاسگاه ولیعصر (عج) و یگان امداد شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و خودرو‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو‌ها، دو هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ فولادی اظهار کرد: مأموران در این خصوص ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ متهم را دستگیر کردند که متهمین دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

همچنین سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران یگان امداد این شهرستان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه کامیون و یک دستگاه سواری مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از خودروها، مقدار ۹۴۲ لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق کشف کردند که در این رابطه خودرو‌ها توقیف و سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

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سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات در خصوص کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز گفت: در پی‌ گشت زنی هدفمند، مأموران انتظامی کلانتری ۱۶ نیمبلوک در سطح حوزه استحفاظی شهرستان قاینات، متوجه یک دستگاه موتور سیکلت بلاصاحب شدند که مقداری از وسایل آن باز شده بود.

او افزود: موتورسیکلت مذکور به وسیله مأموران جهت بررسی بیشتر به کلانتری انتقال داده شد.

سرهنگ فولادی عنوان کرد: مأموران کلانتری ۱۶نیمبلوک شهرستان قاینات اقدام به استعلام از سامانه‌های پلیسی کردند که مشخص شد موتور سیکلت سابقه سرقت در تیرماه ۱۴۰۵ از شهرستان بیرجند را دارد که در پی این موضوع، دستگیری سارق در دستور کار مأموران قرار گرفت و موتورسیکلت سرقتی تحویل مالباخته شد.