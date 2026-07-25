دومین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی مردان آذربایجان شرقی با شرکت ۶۰ نفر در مراغه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ختایی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام مراغه گفت:در مسابقات فیتنس تیم مراغه با ۱۲۰ امتیاز اول شد و تیمهای تبریز با ۶۰ و اهر نیز با ۵۵ امتیاز سوم شدند.
مختایی افزود: این مسابقات برای انتخاب تیم استان آذربایجان شرقی جهت حضور در رقابتهای قهرمانی کشور در پارک یادگاران مراغه برگزار شد.
وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با هم به رقابت پرداختند.
وی ادامه داد: ورزشکار شهرستانهای تبریز، مراغه، مرند، میانه، بناب، جلفا، اسکو، اهر، هشترود و شبستر شرکت داشتند.
سعید رونقی دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی گفت: این رشته ورزشی بر پایه سنجش توان بدنی، سرعت عمل، هماهنگی عضلات و استقامت طراحی شده است و شرکتکنندگان در زمان مشخص، مجموعهای از حرکات استاندارد ورزشی را با حداکثر توان اجرا میکنند.
وی افزود: حدود ۲۰۰ ورزشکار آذربایجان شرقی در این رشته ورزشی فعالیت میکنند و با توجه به امکانات و باشگاهای استان این آمار به ۲ هزار نفر قابل افزایش است.
این مسابقات در گرامیداشت یاد و خاطره شهید ورزشکار جنگ رمضان امیرمهدی نوجوانی و در گذشت رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه مرحوم ناصر قهرمان برگزار شد.