دومین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی مردان آذربایجان شرقی با شرکت ۶۰ نفر در مراغه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ختایی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام مراغه گفت:در  مسابقات فیتنس تیم مراغه با ۱۲۰ امتیاز اول شد و تیم‌های تبریز با ۶۰ و اهر نیز با ۵۵ امتیاز سوم شدند.

مختایی افزود: این مسابقات برای انتخاب تیم استان آذربایجان شرقی جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور در پارک یادگاران مراغه برگزار شد.

وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با هم به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: ورزشکار شهرستان‌های تبریز، مراغه، مرند، میانه، بناب، جلفا، اسکو، اهر، هشترود و شبستر شرکت داشتند.

سعید رونقی دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی گفت: این رشته ورزشی بر پایه سنجش توان بدنی، سرعت عمل، هماهنگی عضلات و استقامت طراحی شده است و شرکت‌کنندگان در زمان مشخص، مجموعه‌ای از حرکات استاندارد ورزشی را با حداکثر توان اجرا می‌کنند.

وی افزود: حدود ۲۰۰ ورزشکار آذربایجان شرقی در این رشته ورزشی فعالیت می‌کنند و با توجه به امکانات و باشگا‌های استان این آمار به ۲ هزار نفر قابل افزایش است.

این مسابقات در گرامیداشت یاد و خاطره شهید ورزشکار جنگ رمضان امیرمهدی نوجوانی و در گذشت رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه مرحوم ناصر قهرمان برگزار شد.

برچسب ها: مسابقات فیتنس ، رشته ورزشی
خبرهای مرتبط
برگزاری مسابقات مچ اندازی و فیتنس چلنج در شبستر
برگزاری مسابقات استانی فیتنس چلنج در شندآباد
دعوت ورزشکار آذربایجان‌شرقی به اردوی تیم ملی فیتنس اسپرت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
۱۱۷ کیلومتر از محور‌های روستایی شهرستان سراب فاقد راه مناسب هستند