مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی فارس از اعزام سه هزار دانشجوی این استان به عراق برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدیان نژاد امروز در حاشیه اعزام کاروان دانشجویی استان فارس جهت شرکت در پیاده روی اربعین حسینی اظهار داشت: دانشجویان زیادی برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی ثبت نام کرده‌اند که در این راستا حدود سه هزار دانشجو از دانشگاه‌های استان فارس با شعار "قومولله" و گام‌هایی استوار و دل‌هایی مالامال از عشق حسینی، عازم حماسه بی‌نظیر اربعین می‌شوند.

او از اعزام کاروان راهیان اربعین دانشجویی به صورت متمرکز با هدایت بسیج دانشجویی استان فارس خبر داد و تصریح کرد: سایر اعزام‌های دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر استان فارس به صورت تیمی و چندنفره بوده است.

مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با اشاره به پیام حضور سیل خروشان دانشجویان در اربعین گفت: تحرکات و اقدامات پلید دشمن آمریکایی، صهیونی هیچ گونه خللی در اراده مردم و حضور پرشورتر دانشجویان در مسیر نورانی اربعین حسینی وارد نمی‌کند.

زاهدیان نژاد با تقدیر و تشکر از دست‌اندرکاران حرکت عظیم پیاده روی اربعین حسینی اضافه کرد: بسیج دانشجویی فارس به عنوان دبیر ستاد اربعین دانشجویی استان، تلاش کرده تا نقش محوری و هماهنگ‌کننده‌ای را در این حرکت عظیم ایفا کند.

او افزود: پیاده روی اربعین حسینی به عنوان یک رزمایش فرهنگی، حماسه اعتقادی و یک اعلام حضور مقتدرانه در صحنه نبرد حق علیه باطل بوده و حضور پر شور در این مراسم معنوی مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی و صهیونیسم است.

منبع: بسیج دانشجویی فارس