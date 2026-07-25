وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت اکبر عبدی هنرمند نام‌آشنای سینما را تسلیت گفت و تصریح کرد بی‌تردید نام او در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام تسلیت نوشت: درگذشت هنرمند نام‌آشنا و محبوب سینمای ایران، زنده‌یاد اکبر عبدی، موجب اندوه و تأثر همه ایران‌دوستان شده است.

وی افزود: اکبر عبدی از چهره‌های کم‌نظیر بازیگری این سرزمین بود؛ هنرمندی مردمی، توانا و خاطره‌ساز که همه ما لحظه‌های ماندگار بسیاری را با آثار او تجربه کرده‌ایم و چه بسا، بسیاری از خاطرات خوش نسل‌های مختلف این سرزمین، به آثار او گره خورده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بی‌تردید، سینمای ایران همواره مدیون نقش‌آفرینی‌ها و خلاقیت این هنرمند گرانقدر خواهد بود و نام او در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند.

صالحی تصریح کرد: اینجانب فقدان ایشان را به خانواده محترم‌، جامعه هنری کشور و همه دوستداران سینما و تلویزیون ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان، صبر و اجر خواستارم.

برچسب ها: اکبر عبدی ، درگذشت بازیگر ، پیام تسلیت
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت اکبر عبدی
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت اکبر عبدی
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام اکبرعبدی
«اخراجی‌های ۴» بایرام لودر را از دست داد/ آرزوی اکبر عبدی بازی دوباره با محمدرضا شریفی‌نیا بود + فیلم
عراقچی: زنده یاد اکبر عبدی با نقش‌آفرینی‌های ماندگار جایگاهی رفیع در سینمای ایران یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد. کارش را بلد بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
روحت شاد عمو اکبر!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شیروان
۱۰:۲۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا حافظ مردی که لبخند را هدیه میدادی، ...
یادت در حافظه ایران خواهد ماند.
رحت شاد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد
از دوران بچگی تا بزرگسالی همیشه کارهایی که تو قاب پرده سینما و پنجره تلویزیون به نمایش گذاشته شد از ایشون خنده و شادی و گاهی گریه و بغض بر لب و دل ما آوردن، ایشون دیگه تکرار شدنی نیستن توی جامعه هنری ما باشد که روح ایشان نزد خداوند متعال جایگاهی والا داشته باشد به پاس لبخند هایی که برای مردم بر لب آوردن با کارهاشون
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه.
۱
۱۱
پاسخ دادن
آخرین وداع با مرد هزار چهره سینمای ایران/ اکبر عبدی نقش‌ها را زندگی ‌کرد
الموت ثبت جهانی شد
فیلم خاطره انگیز اکبر عبدی از نگاه مسعود ده نمکی
علت اصلی ماندگاری اکبر عبدی در قلب مردم + فیلم
مهارت بالای اکبر عبدی از زبان کارگردان سینما + فیلم
انعطاف بالای اکبر عبدی در ایفای نقش‌های مختلف + فیلم
کتاب «شیعه برادران یک قبله‌اند» با تمرکز بر دیدگاه الازهر منتشر شد
سریال خاطره انگیز «قصه‌های جزیره» منتخب مخاطبان تماشا
قطعه «بیدار شو دنیا» آماده شد/ نگاه هنری به سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایت دشمن در میناب
مرصاد ثابت کرد انقلاب اسلامی برابر قدرت‌های پوشالی سر تعظیم فرود نمی‌آورد
آخرین اخبار
مرصاد ثابت کرد انقلاب اسلامی برابر قدرت‌های پوشالی سر تعظیم فرود نمی‌آورد
قطعه «بیدار شو دنیا» آماده شد/ نگاه هنری به سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایت دشمن در میناب
سریال خاطره انگیز «قصه‌های جزیره» منتخب مخاطبان تماشا
الموت ثبت جهانی شد
آخرین وداع با مرد هزار چهره سینمای ایران/ اکبر عبدی نقش‌ها را زندگی ‌کرد
کتاب «شیعه برادران یک قبله‌اند» با تمرکز بر دیدگاه الازهر منتشر شد
علت اصلی ماندگاری اکبر عبدی در قلب مردم + فیلم
انعطاف بالای اکبر عبدی در ایفای نقش‌های مختلف + فیلم
فیلم خاطره انگیز اکبر عبدی از نگاه مسعود ده نمکی
مهارت بالای اکبر عبدی از زبان کارگردان سینما + فیلم
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت محمد یاراحمدی استاد صداپیشه
روایت جالب عمو قناد از نجات دست یک کودک مقابل آنتن زنده!/ از سال‌ها تلاش عمو قناد تقدیر شد
برنامه‌های مجید قناد همراه با نوآوری بود
ثبت ۸۷۵۵ اثر از سراسر جهان در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
عوامل رادیو اربعین به عشق امام حسین (ع) دلی کار می‌کنند
محمد یاراحمدی دوبلور پیشکسوت درگذشت
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت اکبر عبدی
مرور آثار یکی از ماندگارترین چهره‌های سینمای ایران با پخش «ای ایران» و «مادر»