باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام تسلیت نوشت: درگذشت هنرمند نامآشنا و محبوب سینمای ایران، زندهیاد اکبر عبدی، موجب اندوه و تأثر همه ایراندوستان شده است.
وی افزود: اکبر عبدی از چهرههای کمنظیر بازیگری این سرزمین بود؛ هنرمندی مردمی، توانا و خاطرهساز که همه ما لحظههای ماندگار بسیاری را با آثار او تجربه کردهایم و چه بسا، بسیاری از خاطرات خوش نسلهای مختلف این سرزمین، به آثار او گره خورده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بیتردید، سینمای ایران همواره مدیون نقشآفرینیها و خلاقیت این هنرمند گرانقدر خواهد بود و نام او در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند.
صالحی تصریح کرد: اینجانب فقدان ایشان را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور و همه دوستداران سینما و تلویزیون ایران تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان، صبر و اجر خواستارم.