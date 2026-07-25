باشگاه خبرنگاران جوان - تقیزاده در چهارمین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان فارس، با ارائه گزارشی از عملکرد درآمدهای عمومی استان اظهار کرد: در سهماهه نخست سال جاری، ۷ هزار و ۹۸ میلیارد تومان از درآمدهای عمومی استان وصول شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، رشد ۱۱ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را از شاخصهای عملکردی این دوره برشمرد و افزود: نظام مالیاتی در استان با سهم ۹۷ درصدی از کل درآمدهای عمومی، نقشی بیبدیل در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و حرکت به سوی توسعه پایدار دارد.
او با اشاره به افزایش قابلتوجه پایه مصوب درآمدهای استان در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: تحقق کامل درآمدهای مصوب استان، با بهرهگیری از رویکردهای نوین، هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی امکانپذیر خواهد بود.
دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس با اشاره به آثار اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی در کندی تحقق درآمدها ادامه داد: انتظار میرود با استمرار روحیه جهادی، افزایش همافزایی بینبخشی و تداوم رویکرد تسهیلگرانه در فرایندهای مالیاتی، زمینه تحقق اهداف درآمدی استان بیش از پیش فراهم شود.
تقیزاده همچنین خواستار اهتمام جدی تمامی دستگاههای مشارکتکننده در وصول درآمدهای عمومی شد و تأکید کرد: همکاری منسجم و مسئولانه دستگاههای اجرایی، یکی از الزامات اصلی تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده استان است.
در ادامه این جلسه و در راستای آسیبشناسی و بهبود عملکرد وصول درآمدهای عمومی، وضعیت تحقق درآمدهای موضوع جزء ۷ بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در حوزه ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، بررسی شد.
منبع: دارایی فارس